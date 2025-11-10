¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¸µà¥º¥à¥µ¥¿á¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼»³ºê¤¢¤ßàÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÂç¿Í¤Ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¡Ä¡×
¡Ö½é¤á¤ÆÃå¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²»ÂçÂ´¤Î¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î»³ºê¤¢¤ß(28)¤¬¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»¨»ï¡ÖBRODY¡×¡ÊÇòÌë½ñË¼¡Ë¤Ø¤Î·ÇºÜ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¥¢¥ß¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡×(Æ±)¤ÎÈ¯Çä¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¹ðÃÎ¤·¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Íá°á¤¬¤Ï¤À¤±¤¿»É·ãÅª¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖÏÂ¤ÎÍ×ÁÇ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÍá°á¤âÃå¤Þ¤·¤¿¡ª¥Á¥§¥±¥é¡Á¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÍá°á¤¬¤¡¡Á¥ä¥Ð¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Í¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÂç¿Í¤Ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤Ç¤Æ¤Æ¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤¬Âç¿Í¤ÎÀ¤³¦¤«¡Ä¡×¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤É¤ó¤É¤ó¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ºê¤Ï2015Ç¯¡¢¹ñÎ©²»³ÚÂç³ØÆþ³Ø¤È¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤Ë¡Ö¥º¡¼¥à¥¤¥ó!!¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢22Ç¯¤Þ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢ÇÐÍ¥¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°Ãæ¡£