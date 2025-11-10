Éã¤Ï¸Î¡¦²¬ÅÄâÃÀ¡¤µ¤ó¡Ä27ºÐ¥â¥Ç¥ëà¿Æ»Ò2Âå¤ÎÂçÌòá¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¿Æ»Ò¤ÇËÂ¤°¡ÄÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤âÅ·¹ñ¤Ç´î¤ó¤Ç¤ë¤è¡×
¡Ö»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄâÃÀ¡¤µ¤ó(µýÇ¯70)¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î²¬ÅÄÊþÊö(¤È¤â¤ß¡¢27)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡27Æü¤Ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè63²ó¥ß¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÀ¤³¦Âç²ñ2025¡×¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ½¢Ç¤¤òÊó¹ð¡£¡Ö»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¡¢Éã¤¬¿´¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»Å»ö¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¼«¿È¤Î¶á±Æ¤ÈÉã¿Æ¤Îºß¤ê¤·Æü¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö2¿Í¤ÎÌóÂ«¤ò¼é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹À¸¤Þ¤ì¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¥ó¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿âÃÀ¡¤µ¤ó¤Ï¡¢1983Ç¯¤«¤éÆ±Âç²ñ¤Î»Ê²ñ¤ò22Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿Æ»Ò¤ÇËÂ¤°»Ê²ñ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÌóÂ«¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤âÅ·¹ñ¤Ç´î¤ó¤Ç¤ë¤è¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊþÊö¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë2019¥ß¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÆüËÜÂåÉ½Áª½ÐÂç²ñ¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¥â¥Ç¥ë¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£