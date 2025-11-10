¹Åç¡¦ÄÔÂç²í¡¡¤Û¤í¶ì6¼ºÅÀ¡¢»øJ¤Ï¡ÖÅê¤²¥ß¥¹¤ò°ìÈ¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤ë¡×¡¡ÀèÈ¯Ä©ÀïÃæ¡Ö¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þÎý½¬»î¹ç¡¡¹Åç¡½»øJAPAN¡Ê2025Ç¯11·î10Æü¡¡¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¡Ë
¡¡¹Åç¤Ï10Æü¡¢½©µ¨¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÎµÜºê¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÄÔÂç²íÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤Ï4²ó10°ÂÂÇ6¼ºÅÀ¤È¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡ËÜÍè¤Î¤â¤Î¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¡¢ÅêµåÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î²¬ÎÓ¤Ë½éµå¤òÃ¡¤«¤ì¡¢±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È2ÈÖ¡¦ËÒ¤Ë¤â¥«¥¦¥ó¥È3¡½1¤«¤é¤ÎÄ¾µå¤òÃ¡¤«¤ì¡¢º¸Á°¤Ø¤ÎÀèÀ©ÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¿¹²¼¡¢²¬ËÜ¤Ë¤â°ÂÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢ÀèÆ¬¤«¤é4Ï¢ÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢Ì£Êý¤Î¼ººö¤â¤¢¤ê¤³¤Î²ó·×4¼ºÅÀ¡£¡Öµå¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ë¤«ÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹©É×¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅê¤²¥ß¥¹¤·¤¿¤Î¤òÆüËÜÂåÉ½¤ÏÆ¨¤µ¤º°ìÈ¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤ë¡×¡£¾ì´·¤ì¤¹¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢»ø¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡2²ó¤ÏÌµ»à¤«¤é¤ÎÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢Ê»»¦¤Ê¤É¤Ç²¿¤È¤«Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡¢3²ó¤Ï3¼ÔËÞÂà¡£¤·¤«¤·Ì£Êý¤¬µÕÅ¾¤·¤¿Ä¾¸å¤Î4²ó¤Ë2ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢¤³¤Î²ó¸Â¤ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÃÎ¤ê¡¢²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä´»Ò¤âËÜÍè¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹âÂ´3Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯7·î²¼½Ü¤Ë»ÙÇÛ²¼¤Ë¾º³Ê¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ16»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦13¤ÈÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£10·î¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤«¤éÀèÈ¯¤ËÄ©Àï¡£º£·î6Æü¤ÎÆüÆî½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ä¥Õ¥©¡¼¥à¸Ç¤á¤Ê¤É¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î²ÝÂê¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¼Â¤Ë261µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£Ç®Åê¤«¤éÃæ3Æü¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£150¥¥íÂæ¤ÎÄ¾µå¤ò»ý¤Äº¸ÏÓ¤Î¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎµåÂ®¤Ï140¥¥íÂæÁ°È¾¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈèÏ«´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÎÏ¤Ç²¡¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Éé¤±¤ë¤Ê¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£Æü¤Î»î¹ç¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢ÌÀÆü¤«¤é¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤Èµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£