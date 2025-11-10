プロボクシングの大橋ジムは１０日、来年１月１３日に東京・後楽園ホールで開催する「フェニックスバトル」の対戦カードを発表した。メインイベントの日本スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチでは、王者・石井渡士也（２４）＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝が指名挑戦者の同級１位・池側純（２７）＝角海老宝石＝を相手に２度目の防衛戦に臨む。

石井は今年４月の日本同級王座決定戦で福井勝也（帝拳）を１０回ＴＫＯで下し、２０１３年のＲＥ：ＢＯＯＴジムオープン以来、男子初の王者となった。８月に同級１位・津川龍也（ミツキ）に５回ＴＫＯ勝ちし、初防衛に成功した。

池側は１０月の日本同級挑戦者決定戦で細川兼伸（ワタナベ）と対戦し３回負傷引き分けだったが、優勢点を得て挑戦権を獲得した。

両者は３度目の対戦となる。２２年１０月の同級８回戦では引き分け。２４年１０月の日本同級挑戦者決定戦では石井が３―０の判定で勝利している。１年３か月ぶりの対戦となる。

戦績は石井が１０勝（７ＫＯ）１敗２分け。池側が８勝（２ＫＯ）１敗３分け。

セミファイナルの日本ユース・ライト級（６１・２キロ以下）級タイトルマッチ８回戦では、王者・岩本星弥（２２）＝ＪＢスポーツ＝が橋本舞孔（２０）＝ＤＡＮＧＡＮ＝の挑戦を受ける。

戦績は岩本が９勝（６ＫＯ）１敗、橋本が６勝（３ＫＯ）１敗２分け。

日本女子バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチでは、王者・山下奈々（２７）＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝が同級１位・古川のどか（２２）＝北島＝との初防衛戦に臨む。

戦績は山下が６勝（３ＫＯ）２敗、古川が５勝１敗１分け。

その他の対戦カードは以下の通り

▽フライ級８回戦

瀬筒陸斗（Ｍ・Ｔ）―相手未定

▽フライ級６回戦

末國龍汰（ライオンズん）―相手未定

▽スーパーフェザー級６回戦

池上いつ己（八王子中屋）―佐藤遼太（ＤＡＮＧＡＮ）

▽ライト級４回戦

竹澤大治郎（大橋）―荒川大樹（Ｔ＆Ｔ）

▽４８キロ契約４回戦

箕輪湧陽（ＲＥ：ＢＯＯＴ）―常盤翔（Ｔ＆Ｔ）