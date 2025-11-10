10日(月)以降の夜は太平洋側を中心に晴れ。イルミネーションは傘を持たずに楽しめそう。気温はグッと下がって冷え込むため、写真を撮る時は、肌が明るく見える白い服で寒さ対策を。

今夜と明日夜 太平洋側を中心に晴れ

今日10日(月)の夜は北日本や東日本の太平洋側や西日本で晴れるでしょう。明日11日(火)も日本海側の雨や雪の範囲が狭くなり、東北の太平洋側や関東から西で広く晴れる見込みです。イルミネーションを楽しむ際は、傘を持たずにお出かけできるでしょう。





ただ、気温はグッと下がって、北日本では5℃くらい、東日本や西日本では10℃くらいになる所が多くなります。寒さ対策に、肌が明るく見える白いマフラーやコートを用意して、イルミネーションと素敵な写真を撮るのも良いでしょう。

12日(水)以降もイルミネーションを楽しめる所が多い

12日(水)以降も東日本や西日本を中心に晴れる日が多く、イルミネーションを楽しめる日が多いでしょう。特に14日(金)と15日(土)は高気圧に覆われて、北海道から九州で晴れる見込みです。16日(日)は晴れますが、西から天気下り坂です。17日(月)は西高東低の気圧配置となり、北日本日本海側は雨や雪となりますが、北日本の太平洋側と東日本、西日本は晴れるでしょう。日中は紅葉、夜はイルミネーションと、秋と冬のイベントを楽しめそうです。

夜の外出は寒さ対策をしっかりと

今日10日(月)以降の夜は10℃くらいまで下がる所が多く、コートが必要になります。特に10日(月)や11日(火)は北日本を中心に北や西よりの風が吹きますので、マフラーや手袋などで、寒さ対策をすると良いでしょう。北日本など、場所によっては5℃を下回る所もあります。カイロを活用し、冬物のコートやフリースなどの暖かい生地で重ね着をして、イルミネーションを楽しみましょう。