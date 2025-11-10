テクニカルポイント ユーロドル、下降トレンドに勢いなく、１０日線上回る

1.1748　一目均衡表・雲（上限）
1.1701　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1668　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1665　100日移動平均
1.1656　一目均衡表・雲（下限）
1.1600　一目均衡表・基準線
1.1592　21日移動平均
1.1568　一目均衡表・転換線
1.1564　現値
1.1553　10日移動平均
1.1483　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.1437　エンベロープ1%下限（10日間）
1.1352　200日移動平均

　ユーロドルは１１月に入ってからの下降トレンドの勢いが弱まっている。足元の水準はレジスタンスとなっていた１０日線を上回っている。ＲＳＩ（１４日）は４５．１へと水準を上げており、中立水準５０に接近している。当面は１０日線をめぐる売買からの抜け出し待ちとなりそうだ。