テクニカルポイント ユーロドル、下降トレンドに勢いなく、１０日線上回る

テクニカルポイント ユーロドル、下降トレンドに勢いなく、１０日線上回る



1.1748 一目均衡表・雲（上限）

1.1701 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1668 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1665 100日移動平均

1.1656 一目均衡表・雲（下限）

1.1600 一目均衡表・基準線

1.1592 21日移動平均

1.1568 一目均衡表・転換線

1.1564 現値

1.1553 10日移動平均

1.1483 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1437 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1352 200日移動平均



ユーロドルは１１月に入ってからの下降トレンドの勢いが弱まっている。足元の水準はレジスタンスとなっていた１０日線を上回っている。ＲＳＩ（１４日）は４５．１へと水準を上げており、中立水準５０に接近している。当面は１０日線をめぐる売買からの抜け出し待ちとなりそうだ。

