俳優の山下真司（73）が9日放送の日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!」（日曜後11・25）に出演。大御所女優とのキスシーンの裏話を披露した。

「大御所との話ですけど。この方は女優さんです。“私の演技は毒を吐くのと同じ”と常日頃から公言されている。僕もしっかり毒を吐かれました」と切り出した山下。

ある作品で、その女優とキスシーンがあり、「性に奔放な役が多い女優さんだった。だからディレクターも“彼女に任せれば大丈夫だ”と」とスタッフも信頼を置いていた。打ち合わせでは、その女優から「こっちのイヤリングを取ったら、こっちからキスしてね。それ終わったらもう1度、激しい熱い眼差しになって、ファスナーを下げて肩まで下ろして、そしてベッドに倒れ込んでちょうだい」と指示を受けたという。

山下が「普段複雑なラブシーンやったことがないんです」と練習を求めると、女優は「信じられない！あなた男優でしょ？」「あなた役者辞めなさい！男優の資格なんかないわよ！」とブチギレ。

山下は「こんなに侮辱を受けたことない。辞めろって言われて、辞めるわ！みたいな。（イヤリングの）右も左もどうでもいいやと。関係ねーやと思って。やってやるぞこの野郎みたいな感じで…」とやけくそになりながら演技へ。

すると、「キスして見つめ直してパッと彼女の顔を見たら“はあ〜”ってうっとりした、すごい素敵なきれいな顔を作られてたんです。終わって、彼女が俺に何て言ったと思う？“やればできんじゃん”って」と褒められ、「俺もうれしくなって。そういうことがあって一皮むけた」と山下は感謝。その女優の正体は「（桃井）かおりさんですよ」と明かした。