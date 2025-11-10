日本サッカー協会とアディダスによる「サッカー日本代表 2026」キャンペーン共同発表会が10日に行われ、日本代表の久保建英（24、レアル・ソシエダード／スペイン）、中村敬斗（25、スタッド・ランス／フランス）、南野拓実（30、ASモナコ／フランス）が出席した。

3人は、新しくなった日本代表ユニホームを着用して登壇。新ユニホームのコンセプトは「HORIZON（水平線）」。ユニホームの中央に水平線をモチーフとした複数のグラフィックが施されている。久保は「僕も水平線のイメージを頼りにユニホームを書いてみたんですけど、僕の書いたユニホームの何倍もカッコよかったので、僕がデザイナーじゃなくてよかった」と話し、中村は「デザインがカッコいい」、南野は「僕の期待をこえてくるようなカッコいいデザインで、すごく気に入ってます」と笑顔を見せた。



ワールドカップ（W杯）2026北中米大会まであと7か月。10月の強化試合2連戦で日本はパラグアイとは引き分けに終わったものの、W杯を5度制覇した強豪・ブラジルには日本サッカー史上初めて勝利をおさめる歴史的快挙を成し遂げた。

W杯優勝を目標に掲げる森保ジャパン。その中核を担う久保は「今の自分に必要なことは？」との質問に対し、「実力です」と答えた。「運や勢いもワールドカップは大事かなと思うんですけど、上に行こうと思ったら実力が大事だと思う。まだ（W杯まで）半年以上あるので、みんなで切磋琢磨してお互いの実力を極限まで上げて、自分の限界を各々がこえていけたら」と、その真意を明かした。



現在、FIFAランク19位の日本。4日後には同じくW杯出場を決めている同73位のガーナと、18日にはW杯南米予選を7位で終え、来年3月に行われる大陸間プレーオフの出場が決まっているボリビア（同76位）と強化試合2連戦が待っている。

発表会には、グローバルボーイズグループJO1とINIのメンバーの中で、サッカーを愛する12人で結成された「JI BLUE」も登場。オフィシャルアンバサダーとして活動していく。

【キリンチャレンジカップ日程】

11月14日（金）vsガーナ代表 ＠愛知／豊田スタジアム

11月18日（火）vsボリビア代表 ＠東京／国立競技場

