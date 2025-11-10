今年1月から、フジテレビ系「月9枠」で放送された清野菜名（31）主演の「119エマージェンシーコール」のスペシャル版、「119エマージェンシーコール2026 YOKOHAMA BLACKOUT」が、来年1月3日に放送されることが10日、決まった。

「119エマージェンシーコール」は、消防局の通信指令センターを舞台に、1本の電話で命をつなぐ最前線に立つ、指令管制員たちのリアルな姿を描く完全オリジナルのストーリー。1月クールでの放送時は、第1話から9話までと最終話の無料見逃し配信が、放送後1週間で200万再生突破（TVerとFODの合計）となった人気作だ。

連続ドラマ以来、約1年ぶりに“オール新作”で放送される。主演の清野をはじめ、瀬戸康史、見上愛、一ノ瀬颯、前原滉、中村ゆり、佐藤浩市らおなじみのメンバーが再集結する。

スペシャルドラマの舞台は年末の横浜市消防局・通信指令センター。「AI管制員」の導入が提案され、人間の仕事を機械に置き換えるべきかどうかという対立が浮かび上がる。迎えた大みそか、突然の大規模停電が発生し、市内は混乱に陥る。年末特有の慌ただしさから来る通報、AI導入の是非を巡る人間ドラマ、そして未曽有の大規模停電による多発通報という極限状況を背景に、指令管制員たち1人1人の「仕事と向き合う理由」と「人を助けるということの意味」を深く掘り下げ、全員が総力を尽くしシリーズ最大の試練に立ち向かう姿を描く。

主演の清野は「『119エマージェンシーコール』が、スペシャルドラマとして帰ってくることになりました。今年放送の連続ドラマでは、視聴者の皆さまからたくさんの温かい応援をいただき、本当に励まされました。今回のスペシャルでは、司令課3係に仲間が加わり、新たなチームで一丸となって、皆さまに感動をお届けできるよう頑張ります。そして日頃より、現場で命をつないでくださっている皆さまへ、感謝の気持ちを込めて撮影に取り組んでまいります。放送をどうぞ楽しみにお待ちください」とコメントしている。