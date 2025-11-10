日本はU-17W杯GL首位通過もMF長南開史(柏)が一発レッド…複数試合出場停止の可能性
U-17ワールドカップで首位通過を果たしたU-17日本代表だが、グループリーグ最終節で退場処分を受けたMF長南開史(柏)は複数試合の出場停止処分が下される可能性がある。
長南は2-0でリードするポルトガル戦の後半26分、タッチライン際で相手MFステバン・マヌエルに後方から押されて転倒。倒れた長南はそのまま右足でマヌエルの股間付近を蹴るような形になり、主審からイエローカードを提示された。
ところがポルトガルは今大会で試験導入されているリクエスト方式のビデオ判定「フットボール・ビデオ・サポート」を用いて、主審に映像の確認を要請した。その結果、主審はイエローカードを取り消してレッドカードに変更。長南は乱暴な行為に相当すると判断されたとみられ、痛恨の一発退場になった。日本はその後1点を返されたものの、10人で逃げ切って2-1の勝利。グループリーグを首位で突破した。
国際サッカー連盟(FIFA)懲戒規定では「乱暴な行為」は最低3試合の出場停止と定められており、「選手等に対する肘打ち、パンチ、蹴り、噛みつき、唾を吐きかける又は殴打する」についても最低3試合もしくは適当な期間の出場停止になると定められている。
情状酌量が行われない場合、長南は少なくとも決勝トーナメント1回戦、同2回戦、準々決勝の3試合が出場停止になる。高校1年生ながら昨年のU17アジアカップ予選、今年のU17アジア杯などを経験したこの世代の常連メンバーだが、決勝トーナメントはしばらく欠場を余儀なくされる可能性が出てきた。
長南は2-0でリードするポルトガル戦の後半26分、タッチライン際で相手MFステバン・マヌエルに後方から押されて転倒。倒れた長南はそのまま右足でマヌエルの股間付近を蹴るような形になり、主審からイエローカードを提示された。
国際サッカー連盟(FIFA)懲戒規定では「乱暴な行為」は最低3試合の出場停止と定められており、「選手等に対する肘打ち、パンチ、蹴り、噛みつき、唾を吐きかける又は殴打する」についても最低3試合もしくは適当な期間の出場停止になると定められている。
情状酌量が行われない場合、長南は少なくとも決勝トーナメント1回戦、同2回戦、準々決勝の3試合が出場停止になる。高校1年生ながら昨年のU17アジアカップ予選、今年のU17アジア杯などを経験したこの世代の常連メンバーだが、決勝トーナメントはしばらく欠場を余儀なくされる可能性が出てきた。