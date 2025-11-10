秋田の田口成浩がインジュアリーリスト入り…再受診により右膝前十字靭帯断裂が判明

B1東地区所属の秋田ノーザンハピネッツは11月10日、田口成浩を右膝前十字靭帯断裂、右外側半月板損傷によりインジュアリーリスト（IL）に登録したことを発表した。

田口は秋田県出身の35歳で、184センチ86キロのシューティングガード。 明桜高校（現：ノースアジア大学明桜高校）、富士大学を経て、2012年に秋田でキャリアを始めた。Bリーグ開幕後も秋田でプレーを続け、2018－19シーズンに千葉ジェッツへ移籍。その後、2021－22シーズンに秋田へ復帰した。キャプテンを務める2025－26シーズンは開幕から全試合に出場。1試合平均6.0得点1.2リバウンドを記録し、1日の試合ではオフェンスリバウンドからチームを勝利に導く逆転弾を決めていた。

しかし、2日の滋賀レイクス戦で負傷。今月5日の時点では右膝前十字靭帯損傷と発表されていたが、手術先の病院で再度受診したところ右膝前十字靭帯断裂と診断された。キャプテンが離脱を余儀なくされた秋田は通算成績2勝13敗で東地区最下位。15日には横浜ビー・コルセアーズと対戦する。

【動画】田口が16得点を挙げた島根戦ハイライト映像