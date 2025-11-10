ニコンイメージングジャパンは、同社が運営する「ニッコールクラブ」の入会金1,000円を11月10日（月）から無料にするキャンペーンを実施する。期間は12月31日（水）まで。

ニッコールクラブは、ニコンのカメラとニッコールレンズの愛用者向けのコミュニティ。会員は機材の修理料金20%割引や、写真教室「ニコン カレッジ」の受講料15%以上の割引などの特典を受けられる。会員同士が交流できるコミュニティサイト「PHOTO HUB by nikkor club」も提供している。

キャンペーンはWebからの新規入会申し込みが対象。会員種別に応じた年会費は別途必要となる。払込取扱票による申し込みはキャンペーン対象外。障害者手帳を持つ人は、正会員または家族会員として入会する場合のみ年会費の割引を受けられる。

PHOTO HUB by nikkor clubでは、投稿写真へのコメントやいいねボタンでの交流のほか、プロ写真家との交流サークル、撮影会やワークショップなどのイベントを開催している。

ニッコールクラブ向けのイベント「PHOTO HUB Thanks Day」の様子

キャンペーン期間

2025年11月10日（月）～12月31日（水）

年会費

正会員：5,800円 障がい者正会員：1,600円 Web会員：3,000円 家族会員：1,500円 障がい者家族会員：800円