俳優の竹内涼真が11月10日、Instagramを更新。

《So grateful for my beloved friends》（愛すべき友人たちに、心から感謝：編集部訳）

とつづり、13枚の写真をアップした。

竹内はサングラスにデニムのジャケット姿で、手には愛用するカメラ「ライカ」。妹でタレントのたけうちほのかも一緒で、動画を撮影するスタッフも写っていることから、何かの番組の撮影とみられる。

場所は明らかではないが、たけうちほのかは10月28日に更新したInstagramで、ロサンゼルスでバスケの試合を観戦する様子などをアップしていることから、同じくロサンゼルスのようだ。

「2024年放送の『アナザースカイ』で竹内さんはロサンゼルスを訪れており、お気に入りの場所のようです。竹内さんは30代になってからカメラにハマり、ライカを購入。しかもフィルムを使っていて、かなり本格的です。Instagramにはよく竹内さんが撮った写真が投稿されますが、どれも味があるいい写真です。愛用のカメラを手にする竹内さんの姿から、カメラ愛、写真愛がよく伝わってきます」（芸能記者）

秋ドラマのなかでも注目度が高く、高視聴率の『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）。その人気を支えているのは、竹内が演じる「勝男」だ。SNSでは、イケメン＆ハイスペックなのにヌケたところもある勝男が竹内にぴったりだとの声が多い。

冒頭のInstagramのコメント欄には

《エネルギーチャージかな プライベートの写真を見せてくれて私たちファンは幸せ明日は勝男さん見ます》

《カツオから涼真くんの顔に戻ってますね どちらも好き》

などの声が並ぶ。なかには

《うっすら髭も愛おしいカワ》

と、勝男とは違う一面に喜ぶ声も。

「12月公開のNetflix映画『10DANCE』もすでに撮影は終了していますし、主演ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』も撮影スケジュール的にもう終了しているでしょうね。2026年4月には主演するミュージカル『奇跡を呼ぶ男』が始まるので、竹内さんは今、つかの間の休息を楽しんでいるのではないでしょうか」（同前）

勝男は“アナザースカイ”で英気を養っているようだ。