¢£Åº¤¤¿²¤·»Ï¤á¤¿½Ö´Ö¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¡Ä¡ª¡©
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢Snow Man´äËÜ¾È¤ÈÇòÀÐËã°á¤ÎÂè4ÏÃ¥·ー¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
´äËÜ¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÇÌµ¹ü¤ÇÄ¶¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥¬ー¥É¡¦ËÌÂôÃ¤Ç·½õ¤ò¡¢ÇòÀÐ¤ÏËÌÂô¤Ë·Ù¸î¤µ¤ì¤ëÊÛ¸î»Î¡¦´ßÂ¼Î¤²Æ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿²¤Æ¤¤¤ëÎ¤²Æ¤òÃ¤Ç·½õ¤¬µ¯¤³¤·¤ËÍè¤¿¥·ー¥ó¡£
Ã¤Ç·½õ¤¬ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿Î¤²Æ¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤Ë¤«¤«¤ëÁ°È±¤ò¤è¤±¤ÆÅº¤¤¿²¤·¡¢¿²´é¤ò°¦¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·Åº¤¤¿²¤·»Ï¤á¤¿½Ö´Ö¡¢ÀèÇÚ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬ー¥ÉÄÇÃ«¸üÆÁ¡Êº£Ìî¹À´î¡Ë¤¬¡ÖÃ¤Ç·½õー¡ª¡×¤ÈÉô²°¤ËÆÍÁ³Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹²¤Æ¤ÆÃ¤Ç·½õ¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Î²¼¤Ë¤¦¤Þ¤¯Å¾¤¬¤êÎ¤²Æ¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¤¹¤Ð¤ä¤¯ÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤ò¤·¤Æ¤´¤Þ¤«¤¹¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤¹¤®¤Æ¿´Â¡¤Ë°¤¤¡×¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ÎÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤«¤éÏÓÎ©¤Æ¤Þ¤Ç¤ÎÁÇÁá¤µ¤µ¤¹¤¬¡ª¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤â°¦¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£