ETF売買動向＝10日大引け、全銘柄の合計売買代金3037億円 ETF売買動向＝10日大引け、全銘柄の合計売買代金3037億円

10日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比23.8％減の3037億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同29.6％減の2351億円だった。



個別ではグローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> 、高配当成長 日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <345A> 、ＮＥＸＴ 小売 <1630> 、ＮＺＡＭ ＲＥＩＴ指数 <1595> 、上場ファンドＪリート <1345> など25銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、ｉシェアーズユーロ建て投資適格社債ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2623> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が7.39％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が5.62％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が5.58％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が4.31％高、ＭＡＸＩＳカーボン・エフィシェント <2560> が3.67％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> は3.46％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は3.41％安と大幅に下落した。



日経平均株価が635円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1489億1400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2638億9000万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が198億円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が143億4600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が143億1700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が121億1500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が112億4700万円の売買代金となった。



