はるな愛、「20年来の友達」90年代に一世風靡のボーカリストと2ショット披露「めちゃくちゃ歌うまで。刺激をいつももらってる」
タレントのはるな愛（53）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。かつてロックバンド・MASCHERAのボーカルとして一世を風靡し、現在は主にソロアーティストとして活躍するmichi.との“仲良し”2ショットを披露した。
【写真】「めちゃくちゃ歌うまで。刺激をいつももらってる」元MASCHERAボーカルとの“仲良し”2ショットを披露したはるな愛
はるなは「20年来の友達#maschera のボーカリスト#michiくん めちゃくちゃ歌うまで。刺激をいつももらってるの 万博のライブも圧巻のステージでした!!!なんかみちくんと作品つくりたいなぁ」とのコメントとともに、2枚の2ショット写真をアップした。
michi.は1997年、V系バンドMASCHERAのMICHIとしてホリプロからデビュー。その後はS.Q.F、ALICE IN MENSWEARのボーカリストとしても活動。甘い低音から伸びのある高音、ウィスパーからファルセットまでその歌声を自在に操る多彩な表現力と存在感は音源においてもライブにおいても多くの人を魅了する。
さらに耽美的で退廃的なものから明るい未来を匂わせる爽やかなものまで幅広い詩世界にも定評があり、これまで多数のプロジェクトにおいて実に300曲以上の作詞を手掛けている。2023年には自身のキャリアとして初のソロ名義活動を本格始動した。
