Hi-STANDARDが、11月26日に発売する新作「Screaming Newborn Baby」に先駆けて、11月10日に東京メトロ新宿駅メトロプロムナード内の壁面に4000枚以上のNFC スマートステッカーを大量に貼り付け「スマホにタッチして新曲が聴けるステッカー」の配布（ピールオフ広告＝剥がして持って帰れる仕様）を実施した。

これまでNFCキーホルダーを使ってSpotifyやApple Music等に飛び既発曲が聴けるグッズは存在しているが、スマートステッカーを配布し携帯にタッチすると新曲が聴けるのは恐らく前代未聞だという。試聴できる楽曲は、9月24日の生配信で生演奏で披露された「Song About Fat Mike」。この楽曲は2024年惜しまれながらも解散し、Hi-STANDARDを世界にフックアップしたU.S PUNKの中心的存在、NOFXのFAT MIKEに向けた楽曲。このスタジオ音源が聴けるスマートステッカーを東京メトロ新宿駅 メトロプロムナード内の壁面に4000枚以上のステッカーを大量に貼り付けステッカーを剥がして自由に持っていける仕様となっている。SNSキーワードはScreaming Newborn Babyを短縮した「#SNB」。ぜひ足を運んで、音源を聴いてみてほしい。

ちなみにスマートステッカーとは、近距離無線通信（NFC: Near Field Communication）機能を内蔵した薄いシール型デバイスのこと。スマートフォンをかざすだけで特定の情報を読み取らせたり、リンクを開かせたりできる仕組みを持っており、Suicaやタッチ決済で使われている技術だ。

なお、ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』は、まとまった音源としては『THE GIFT』以来8年ぶり、ミニアルバムとしては1stミニアルバム『LAST OFSUNNY DAY』以来約31年3カ月ぶりの作品となる。もちろん、新メンバー・ZAXが参加したレコーディング音源はこれが初めてとなる。

この作品にたどり着くまでの道のりは平坦ではなかったという。横山が自身のコラムで書いた＜皆さんが慣れ親しんだトライアングルは終わってしまった＞という言葉にもあるように、“2人は言葉では言い表せない感情を胸に、必死でもがいていた。前には進みたい、簡単には進めない。絶望もあった、虚無もあった。しかし、バンドに残された2人は、今を生きている。であれば前に進むしかない。前に進みさえすれば、形や結果は後からついてくる。新たな作品を発表することで否定的な意見もあるかもしれないが、そんなことは関係ない。たとえそんな姿が世間にとってどう映ろうが、それすらハイスタの生き様として見せていく。壊しては創り、壊されては創り、壊れてしまっては創り、転がり続ける。それがロックンロールなんだ”――そんな覚悟の末に辿り着いたのが本作とのことだ。

ジャケット写真

「Screaming Newborn Baby」はクリックなしでレコーディングされ、ハイスタ結成初期の生々しさを彷彿とさせる勢いが印象的。そこにはDescendentsのBill Stevensonがミックスを手掛けていることも少なからず影響を与えている。Daisuke Hongolianによるアートワークはパンク史に燦然と輝く名盤『MAKING THE ROAD』を想起させる。しかし、これは原点回帰とは異なる。むしろ、自分たちが歩んできた道のりを今改めて噛み締め、再び前を向いて前進する、そんな力強い意志を感じさせる作品になったという。

収録楽曲に触れると、亡き盟友・恒岡について歌った曲もひとつではない。「OUR SONG」を筆頭に彼への想いも込められつつ、この歌詞に登場する“we”は、必ずしもすべてがHi-STANDARD のことだけを指しているわけではない。そこにはこの作品を聴いているリスナー一人ひとりのことも含まれている。楽曲後半に登場する、温かみのある8ビートに乗せたシンガロングパートはオーディエンスのために用意された特等席だ。2024年10月6日に解散したNOFXのFat Mikeについて歌った「Song About Fat Mike」も、Hi-STANDARDの「今」を綴っていることは容易に伝わってくる。この作品からわかるのは、彼らはどんな浮世からも目を逸らさず、どんなにボロボロになろうとも、様々な想いを背負いながらロックンロールを鳴らしている。新ドラマーとともに重圧を感じさせないこの約18分の間に鳴っている音は、間違いなくHi-STANDARDの作品に仕上っているとのことだ。