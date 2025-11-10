日本テレビの菅谷大介アナウンサーが８日、亡くなったことが１０日、分かった。５３歳。日本テレビが発表した。菅谷アナはインスタグラムを行っており、最後の投稿は１０月２６日。コメント欄は悲しみの声があふれた。

菅谷アナは２２年８月にすい臓がんだったことを公表。同時にインスタグラムを開設し、「発見の経緯から、治療、手術、現在に至るまで、私が経験したことをお伝えすることで、少しでも、どなたかのお役に立てればいいなと思っています」とし、その後もインタビューなどで自身の体験を発信していた。

それから３年、日々のできごとや、病気が発覚したときの心境などを定期的に投稿していたが、最後の投稿は今年の１０月２６日。「今週はカーリングの実況を担当しています」とし、開設の北京五輪銀メダリストの石崎琴美氏との２ショットをアップ。「実は、私が平昌オリンピックでカーリング実況を担当したときにも解説をしていただきました」などとつづっていた。

突然の訃報に、コメント欄は「ご冥福をお祈りいたします」「ショック」「寂しいです」「あまりに若い」などの声が。ものまね芸人のＪＰも「菅谷さん、ロケでとても優しく接していただきまして嬉しかったです。心よりお悔やみ申し上げます」のコメントを寄せていた。