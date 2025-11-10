よみうりランド「暗殺教室」と初コラボイベント “殺せんせー”ボイス放送やフォトスポット展示
【女子旅プレス＝2025/11/10】東京・稲城市の遊園地「よみうりランド」では、アニメ『暗殺教室』との初のコラボイベントを、12月12日（金）〜28日（日）の期間限定で開催する。
【写真】よみうりランドに日帰り温泉「花景の湯」開業
『暗殺教室』は、2012年から2016年まで「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載、今年でアニメ化10周年を迎えたコミカル教育エンターテインメント作品。
今回のコラボ企画では、8人のキャラクターたちがよみうりランドを楽しむ描き下ろしイラストを使用したグッズ販売や、キャラクターと撮影できるフォトスポットの展示を実施。
その他にも「殺せんせー」「潮田渚」「赤羽業」の録り下ろしボイスによる園内放送やアトラクションなど、遊園地ならではの企画が盛り込まれる。詳細は決まり次第、特設サイトにて告知される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
日時：2025年12月12日（金）〜28日（日）
住所：東京都稲城市矢野口4015-1
【Not Sponsored 記事】
◆よみうりランドで『暗殺教室』との初のコラボイベント
■アニメ『暗殺教室』×よみうりランド
■よみうりランド
