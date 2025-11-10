歌舞伎俳優・中村橋之助（２９）と元乃木坂４６で俳優の能條愛未（３１）が１０日、都内のホテルで会見を行い、結婚すると発表した。来年初夏に、都内のホテルで挙式披露宴を行う予定。

２人は着物で登場し、橋之助は「このたび、結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。こうして記者会見させていただくことを非常にうれしく思っております。役者として一人の男として、お客さまを、家族を、仲間を大事にそして愛未を大事にすてきな家庭を築いて参りたいと思っております」と笑顔で答え、能條は「これから橋之助さんを隣でしっかりと支えられるようサポートできるように精進して参りたいと思います」と語った。

出会いは２０２１年に共演した舞台「ポーの一族」で夫婦役を演じた。能條は「より深くもっと橋之助さんを知りたいと思って」といい橋之助は「愛未と一緒にいることが僕の力になっていって、もしかしたら、この方と人生をともにしていくべきなんじゃないかという思いが強くなりましてプロポーズをしました」と明かした。

今年の７月に２人でハワイに行き、プロポーズをしたハリー・ウィンストンの０・７カラットの指輪をひざまずいて渡したと明かした。プロポーズは「これから愛未にたくさんいい思いをさせられる男でいますから、結婚させてくださいと言いました」と明かした。