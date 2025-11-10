タレント・指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「＝ＬＯＶＥ（イコールラブ）」の公式サイトが１０日までに更新され、インターネット上における誹謗中傷に関して、法的措置を講じていることを報告した。

同グループの運営事務局は「インターネット上における誹謗中傷に関して」のタイトルで、「グループやそのメンバーへの誹謗中傷や根拠のない噂の流布などの言動については、かねてよりお控えいただくよう、お願いと注意喚起を行っておりました。しかし、依然として、ＳＮＳ等を中心に、そのような投稿や書き込みは後を絶ちません。真偽不明な噂話等をあたかも真実であるかのように拡散しているケースが確認されております」と記述。

「このような違法ないし悪質であると判断されるケースについては、顧問弁護士に相談の上、発信者情報開示等の法的措置を適宜講じており、上記ケースを含め複数の案件について裁判所より開示命令が認められ、投稿者を特定し訴訟提起しております。誹謗中傷記事を投稿した本人のみならず、他人の誹謗中傷記事を『いいね』をしたり、引用して投稿したりする場合であっても、侮辱や名誉毀損に該当し、違法となる場合もありますので、これらの行為、拡散などは行わないよう、改めてお願いいたします。引き続き、ルールを守り、弊社所属タレントを応援していただきますよう、お願いいたします。２０２５年１１月９日 ＝ＬＯＶＥ運営事務局」と呼びかけた。