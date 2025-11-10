インスタグラムのフォロワー数が200万を突破

米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。山本由伸投手は3勝を挙げMVPに。完投勝利や中0日のリリーフ登板など異次元の活躍に米国での人気も急上昇している。

山本のインスタグラムのフォロワー数が200万に到達した。この数字はヤンキースのアーロン・ジャッジやパドレスのフェルナンド・タティスJr.に並ぶ数字。WSの快投で日本人はもちろん、米国ファンも増加。コメント欄に書き込まれる英語も増えていった。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式Xは日本時間10日、「ドジャース2年目にして2年連続WS制覇を果たして以降、ヨシノブ・ヤマモトはアーロン・ジャッジやフェルナンド・タティスJr.に並ぶインスタグラムのフォロワーを獲得した。彼の人気はますます高まっている」とフォロワー数に驚きを示した。日本人ファンからも驚きのコメントが寄せられた。

「フォロワー数がジャッジやタティスに並んだのすごい！ 由伸が素晴らしい投手だとアメリカ中が気づいてくれた」

「やっと、由伸くんが全国区に いや、世界的に有名に」

「す、すげえ…」

「アーロンジャッジとタティスJr.に並んでる」

10日現在、山本のフォロワー数は209万。ジャッジは202万、タティスは204万となっている。



（THE ANSWER編集部）