【福袋2026】デニーズの「2026 福袋」は5000円と7000円の2種販売 最大5044円おトクな充実セット
デニーズジャパンは、運営するデニーズ全店で、14日よりオリジナルキルティングバッグ付き「2026福袋」の予約を開始する。
【写真】日常使いしやすいキルティングバッグ
同社の「2026福袋」は好みに合わせて選べるよう、5000円と7000円の福袋を用意。内容は、食品ブランド「Denny’s Table」の人気商品かつ持ち運び可能な常温商品と、デニーズの割引券やドリンクバー無料券、さらにこれからの季節にぴったりのオリジナルキルティングバッグがついたおトクな内容となっている。
同社は2023年より「Denny’s Table」ブランドでバッグ付きのセット販売をしており好評となった。今回、キルティングバッグは、幅広い年代が使えるブラックとチャコールグレーの2色展開。事前予約については、デニーズの店舗でのみの受け付けとなり、14日から12月11日の間となる。受け取りは、12月12日から来年1月31日の間。デニーズ各店舗で予定販売数量に達した時点で、期間終了を待たず予約及び販売は終了となる。
■内容詳細
【2026 福袋】税込5000円 ※最大3884円おトク
・デニーズオリジナル キルティングバッグ×1個
（横280×縦240×底130ミリキルティング生地、外ポケット2つ＋内ポケット6つ付き）
・デニーズ500円割引券 3000円分
・デニーズドリンクバー無料券×6枚（最大 3564円相当）
・チーズにこだわったカルボナーラ×1食（580円相当）
・香り際立つトマトクリーム×1食（580円相当）
・スパイス香るデリーチキンカレー×1食（580円相当）
・旨味広がる濃厚バターチキンカレー×1食（580円相当）
【2026 福袋】税込7000円 ※最大5044円おトク得
・デニーズオリジナル キルティングバッグ×1個
（横280×縦240×底130ミリキルティング生地、外ポケット2つ＋内ポケット6つ付き）
・デニーズ500円割引券 5000円分
・デニーズドリンクバー無料券×6枚（最大 3564円相当）
・国産野菜の人参ドレッシング×1本（480円相当） ※7000円セット限定
・ほろほろお肉の欧風ビーフカレー×1食（680円相当） ※7000円セット限定
・チーズにこだわったカルボナーラ×1食（580円相当）
・香り際立つトマトクリーム×1食（580円相当）
・スパイス香るデリーチキンカレー×1食（580円相当）
・旨味広がる濃厚バターチキンカレー×1食（580円相当）
