´Ú¹ñ¤ÎÀ®¿Í3¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÈîËþ¡ÄºÇ¤â¿¼¹ï¤ÊÅÔ»Ô1°Ì¤Ï
´Ú¹ñ¤ÎÀ®¿Í3¿Í¤Ë1¿Í¤ÏÈîËþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£²áµî10Ç¯´Ö¤ËÌó31¡óÁý¤¨¡¢¹ñÌ±¤ò¶¼¤«¤¹ËýÀ¼À´µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈîËþÎ¨¤ÏÁ´ÍåÆîÆ»¡Ê¥Á¥ç¥ó¥é¥Ê¥à¥É¡Ë¡¦ºÑ½£¡Ê¥Á¥§¥¸¥å¡Ë¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢À¤½¡¡Ê¥»¥¸¥ç¥ó¡Ë¤¬ºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¡£
¼ÀÉÂ´ÉÍýÄ£¤Ï10Æü¡¢ºòÇ¯¤ÎÃÏ°è¼Ò²ñ·ò¹¯Ä´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯À®¿ÍÈîËþÎ¨Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃÏ°è¼Ò²ñ·ò¹¯Ä´ºº¤ÏËèÇ¯¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¤ÏÌó23Ëü¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤¿ÈîËþÎ¨¤ÏÄ´ººÂÐ¾Ý¼Ô¤¬Ç§ÃÎ¤¹¤ëËÜ¿Í¤ÎÂÎ½Å¡¦¿ÈÄ¹¤Ë´ð¤Å¤¯ÈîËþ»Ø¿ô¡ÊBMI¡¦Ô¡¿Ö¡Ë¤¬25°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÈÄêµÁ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤ÎÀ®¿Í¤ÎÈîËþÎ¨¤Ï34¡¥4¡ó¤È½¸·×¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£2015Ç¯¤Ë¤Ï4¿Í¤Ë1¿Í¡Ê26¡¥3¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢10Ç¯´Ö¤Ë30¡¥8¡ó¤âÁý¤¨¤¿¡£¿©¤Î²¤ÊÆ²½¡¢À¸³è½¬´·¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃËÀ¤ÎÈîËþÎ¨¤Ï41¡¥4¡ó¤È¡¢½÷À¡Ê23¡ó¡Ë¤è¤ê1¡¥8ÇÜ¹â¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¼Ò²ñÀ¸³è¤¬³èÈ¯¤Ê30Âå¡Ê53¡¥1¡ó¡Ë¡¢40Âå¡Ê50¡¥3¡ó¡Ë¤ÎÃËÀ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬ÈîËþ¤À¤Ã¤¿¡£½÷À¤Ï¹âÎðÁØ¤Î60¡¦70Âå¤ÇÈîËþÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯¡¢À®¿Í¤Î¿Í¸ýÁ´ÂÎ¤Î54¡¥9¡ó¤Ï¼ç´ÑÅª¤Ë¡Ö»ä¤ÏÈîËþ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À®¿Í3¿Í¤Î¤¦¤Á2¿Í¡Ê65¡ó¡Ë¤Ï¡Ö¸ºÎÌ¤Þ¤¿¤Ï°Ý»ý¡×¤¹¤ë¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÈîËþ¤Ç¤Ê¤¤½¸ÃÄ¤Ç¤âÃËÀ¤Î42¡ó¡¢½÷À¤Î64¡¥6¡ó¤ÏÂÎ½Å¤ÎÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£½÷À¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÁêÂÐÅª¤Ë´Ø¿´¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¤È²ò¼á¤µ¤ì¤ë¡£
ÆÃ¤ËÈîËþÎ¨¤ÎÃÏ°èº¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¹°èÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ç¤ÏÁ´Æî¡¦ºÑ½£¤¬36¡¥8¡ó¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢ºÇ¤âÄã¤¤ÃÏ°è¤ÏÀ¤½¡¡Ê29¡¥1¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£²áµî10Ç¯´Ö¤ËÁ´¹ñ17¤ÎÁ´»Ô¡¦Æ»¤ÇÈîËþÎ¨¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£
¼ÀÉÂ´ÉÍýÄ£¤Î¥¥à¡¦¥æ¥ßËýÀ¼À´µ´ÉÍý²ÝÄ¹¤Ï¡ÖÅý·×ºîÀ®»þ¤ËÇ¯ÎðÊäÀµ¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢À¤½¡»Ô¤Î¿Í¸ý¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢ÈîËþÎ¨¤âÄã¤«¤Ã¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¿Í¸ý¤¬Â¿¤¤Á´Æî¤Ê¤É¤Î¿ôÃÍ¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
»Ô·´¶èÊÌ¤ÎÈîËþÎ¨¡Ê22¡Á24Ç¯Ê¿¶Ñ¡Ë¤ÏÃéÀ¶ËÌÆ»Ã°ÍÛ¡Ê¥¿¥Ë¥ã¥ó¡¢44¡¥6¡ó¡Ë¡¢¹¾¸¶Æ»Å´¸¶¡Ê¥Á¥ç¥ë¥¦¥©¥ó¡¢41¡¥9¡ó¡Ë¤Î½ç¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢µþµ¦Æ»²ÌÀî¡Ê¥¯¥¡¥Á¥ç¥ó¡¢22¡¥1¡ó¡Ë¡¢ÂçÅÄ¡Ê¥Æ¥¸¥ç¥ó¡ËÀ¾¶è¡Ê23¡¥1¡ó¡Ë¤ÏÄã¤«¤Ã¤¿¡£Ã°ÍÛ¤È²ÌÀî¤ÎÈîËþÎ¨¤Îº¹¤Ï2ÇÜ¤Û¤É¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¿Í¸ý¹½À®¤È¸Ä¿Í·ò¹¯·ÁÂÖ¡¢ÃÏ°èÊÝ·ò´Ä¶¡¦À¯ºö¤Ê¤É¤¬Ê£¹çÅª¤ËºîÍÑ¤·¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£
ÈîËþ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê·ò¹¯ÌäÂê¤À¡£´Ú¹ñ¤ÎÈîËþÎ¨¤Ï·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡ÊOECD¡ËÊ¿¶Ñ¤Î56¡¥4¡ó¤è¤êÄã¤¤¤¬¡¢Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£ÈîËþ¤Ï¿´·ì´É¼À´µ¡¦ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¤Û¤«¡¢¤¬¤óÈ¯À¸¤È¤âÌ©ÀÜ¤Ê´ØÏ¢À¤¬¤¢¤ë¡£Âå¼Õ¡¦¥Û¥ë¥â¥ó¡¦ÌÈ±Öµ¡Ç½ÊÑ²½¤òµ¯¤³¤¹¤¿¤á¡¢ÂçÄ²¡¦´ÎÂ¡¡¦¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Ê¤É¤ÎÈ¯À¸¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡£ÂÎ½Å¤ò5¡Á10¡ó¤Û¤É¸º¤é¤·¤Æ°Ý»ý¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂÎ¤ÎÂå¼Õ¡¦¥Û¥ë¥â¥ó´Ä¶¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤Ë¤ÏºÇ¶á¿Íµ¤¤Î¥¦¥´¡¼¥Ó¤ä¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤Ê¤ÉÈîËþ¼£ÎÅºÞ¤Î»ÈÍÑ¤ò±Û¤¨¤Æ¿©»ö¤ÎÄ´À°¤ä±¿Æ°¤Ê¤É¤¬É¬¿Ü¤À¡£ÆÃ¤Ë±¿Æ°¤ÏÃæ¶¯ÅÙ¡ÊÂ©ÀÚ¤ì¤·¤Æ´À¤¬½Ð¤ëÄøÅÙ¡Ë°Ê¾å¤Î±¿Æ°¤ò½µ150Ê¬°Ê¾å¡¢¶ÚÎÏ±¿Æ°¤ò½µ2²ó°Ê¾å¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¡£
·Äô¦°åÎÅ±¡¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ï²ÈÄí°å³Ø²Ê¶µ¼ø¤Ï¡ÖÌôÊª¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ê¸ºÎÌ¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤·¡ÖÈîËþ¼£ÎÅ²áÄø¤ÇÀ¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¡¢±¿Æ°¤òÊ»¹Ô¤·¤Æ·ò¹¯¤ÊÀ¸³è¤ò½¬´·¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£