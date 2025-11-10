村重杏奈、恥ずかしいと思う“顔のパーツ”を告白 ドアップショットで見せた瞳にファンから高い評価「そのままで素敵」
タレントの村重杏奈（27）が9日、自身のインスタグラムを更新。瞳の色がわかるドアップ写真を公開した。
【写真】「めっちゃ魅力的最高！」村重杏奈の“ひまわり”が咲いたような瞳
村重は「今日はなんでもない写真あげる日〜！いぇーーーい!!」とつづり、私服ショットやロケ弁当、友人らと過ごした楽しげな集合写真など、日常の一コマを披露している。
投稿では「カラコンやめたよ！目が緑なの恥ずかしくてカラコンしてたけど長所じゃん！と思ってやめた！まだ少し恥ずかしい！」とコンプレックスを明かし、瞳の色を強調したドアップショットを投稿。瞳にはひまわりのような緑とオレンジがかった魅力的な瞳を見せた。
村重の新しい推しポイントの発見に、ファンからは「えーー!!目、めっちゃ魅力的最高！ファンになった！」「そのままで素敵」「まつげも目も綺麗すぎます」「ツヤツヤ美しい」などのコメントが集まっている。
