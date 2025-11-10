乃木坂46、公演入場時の「本人確認」不正行為に声明 「犯罪行為です」「警察へ通報いたします」
アイドルグループ・乃木坂46の公式サイトが10日までに更新され、公演入場時の本人確認書類に関する案内が掲載。あわせて、不正行為について声明が記された。
サイトでは「乃木坂46公演における本人確認につきましては、2025年10月以降、入場時にご利用いただける身分証明書の内容が変更となりました」とし、現在は、『指定の顔写真付き身分証明書 1点』での確認を実施しております」と説明。
その上で「一部のお客様において、旧来の本人確認ルールに基づいた身分証明書をお持ちいただく事例が見受けられます。現在は上記の方法のみが有効となりますので、お手元の身分証明書を今一度ご確認のうえご来場ください」と呼びかけた。
続けて「また、入場時の確認において、偽造または不正利用が疑われる身分証明書の提示が確認されました」と報告。「当社では、事実関係を確認のうえ、厳重に対応を進めております。公的身分証明書の偽造・改ざんは法律で禁じられた犯罪行為です。そのような行為が確認された場合、いかなる理由であっても警察へ通報いたします」と伝えた。
「今後も、すべてのお客様に安心してご来場いただけるよう、公正かつ安全な運営を徹底してまいります。皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます」とむすんでいる。
