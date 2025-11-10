政治団体「みんなでつくる党」の大津綾香党首（32）が10日までに、党を通じて「立花孝志氏の逮捕報道を受けて」とした声明を発表した。



【写真】立花孝志氏と“ぶっ壊～す”ポーズを決めていた頃も

同党は「11月9日、政治団体『NHKから国民を守る党』党首立花孝志氏が名誉毀損の疑いで逮捕されました。私たち『みんなでつくる党』および代表の大津綾香もまた、立花氏による発信をきっかけに、956日間にわたり激しい誹謗中傷や嫌がらせを受けてきた当事者です」と経緯を説明した。



さらに「その内容は、虚偽情報の拡散や人格攻撃、事務所や関係者への嫌がらせなど多岐に及び、SNS上では日常的に『誹謗と嘲笑』が繰り返されました」と振り返った。



大津氏は「この逮捕は単なる個人間のトラブルではなく、“ネット上の加害構造”に一石を投じる重要な出来事です。私たちは誹謗中傷が人の尊厳を奪い、時に命を奪う現実を何度も見てきました。この問題を政治が直視しなければまた新たな被害者が生まれます。私自身、立花氏の“犬笛”による群衆扇動の被害を受けた一人として、この問題の本質を訴え続けていきます」とした。



