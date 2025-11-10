旅先洗濯の最大のボトルネックは「乾燥の確実性」！マービン貿易「旅行・出張時の洗濯・乾燥に関する意識・実態調査」

衣類乾燥バルーン「コツカンエアロダクト」を販売するマービン貿易株式会社は、「旅行・出張時の洗濯・乾燥」に関する意識・実態調査を実施しました。

多くの人が“手ぶらで移動したい”と考える一方で、着替えを減らせない最大の理由が“乾燥の確実性”にあることが明らかになりました。

調査期間：2025年10月22日

調査対象：全国18〜60代の男女300名

調査方法：インターネット調査

着替えを減らせない原因を精神面・実務面から探り、その解決策を探るための調査結果が発表されました。

旅先洗濯の最大の不安は「乾燥」

調査の結果、旅先での洗濯において最も難しい・不安と感じるのは「乾かすこと」で、全体の72.7％を占めました。

実務的な理由としても、「確実に乾く保証がない」が62.3％でトップとなり、“乾燥の確実性”が最大のボトルネックであることが判明しました。

心理的な不安と求められる情報

着替えを減らせない心理的な理由としては、「ニオイ・汗が気になる／他人の目が気になる」（59.3％）や「何となく不安だから」（53.3％）が上位に挙がりました。

また、「分かれば着替えを減らせる」と思う情報として、「館内コインランドリーの場所・料金・空き状況」（63.3％）に加え、「客室で確実に乾かす手順と時間目安」（52.7％）など、具体的なノウハウへの需要が高いことも分かりました。

「コツカンエアロダクト」で課題解決へ

マービン貿易が販売する「コツカンエアロダクト」は、ホテルのドライヤーを使って短時間で衣類を乾燥できるアイテムです。

旅先での“乾燥”の不安を解消し、荷物の軽量化に貢献します。

旅先での洗濯に関する不安や課題が浮き彫りになった今回の調査。

マービン貿易株式会社「旅行・出張時の洗濯・乾燥」意識・実態調査の結果紹介でした。

