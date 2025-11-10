いろんな人の『変わらないもの』『ガーネット』を聴きたい
先日、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にデビュー20周年を迎えた奥華子さんが出演。『変わらないもの』と『ガーネット』という平成ドンピシャの名曲を披露してくれた。
2曲とも2006年公開の劇場版アニメーション『時をかける少女』に使用された楽曲。『変わらないもの』は挿入歌、『ガーネット』はエンディングだった。劇中の主人公たちの心情にリンクした楽曲で、どちらも今なお色あせない名曲。奥華子さんが歌うバージョンが最高なのは間違いないが、あの頃を思い出しながら、いろんな人が歌うこの2曲を聴いていきたいと思う。
上白石萌音／変わらないもの
優里／変わらないもの
岡田奈々／ガーネット
久保ユリカ／ガーネット
（Written by 大井川鉄朗）
