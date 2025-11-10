先日、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にデビュー20周年を迎えた奥華子さんが出演。『変わらないもの』と『ガーネット』という平成ドンピシャの名曲を披露してくれた。



2曲とも2006年公開の劇場版アニメーション『時をかける少女』に使用された楽曲。『変わらないもの』は挿入歌、『ガーネット』はエンディングだった。劇中の主人公たちの心情にリンクした楽曲で、どちらも今なお色あせない名曲。奥華子さんが歌うバージョンが最高なのは間違いないが、あの頃を思い出しながら、いろんな人が歌うこの2曲を聴いていきたいと思う。



上白石萌音／変わらないもの



優里／変わらないもの



岡田奈々／ガーネット



久保ユリカ／ガーネット



（Written by 大井川鉄朗）

