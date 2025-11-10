コクヨは、いつもの鉛筆に取り付け日々の努力を“見える化”するIoT文具「しゅくだいやる気ペン」のリニューアルモデル（型番：NST−YRK2）を、11月7日から予約開始、12月上旬から出荷を開始する。

「しゅくだいやる気ペン」は、スマートフォンのアプリと連動して、子どもの日々の努力を「見える化」することで、学習への意欲を高めていくために開発された商品。センサー付きアタッチメントを鉛筆に取り付け、勉強への取り組みに応じて溜まった「やる気パワー」をスマホアプリに取り込んで見える化する。「書く⇔褒める」の好循環を生み出すことで、親子のコミュニケーションを円滑にし、子どもが自発的に学習する習慣を促す。2019年の発売以来、主に小学校低〜中学年の親子を対象として展開し、累計出荷台数は6万台となった（10月末時点）。



「しゅくだいやる気ペン」

今回、これまで寄せられた要望に応え、新たに4色の本体カラーを展開、およびアプリアップデートにて小学校高学年でも楽しめる「学び機能」を追加する。カラーラインアップは、これまでのホワイトに加え、イエロー、パープル、ブルーの4色展開となっている。

リニューアルでは、子どもたちが「やる気になる色」を独自のアンケート調査に基づいて選定し、新たに4色のラインアップ展開とした。子どもの好みに合わせて選ぶことで、学習意欲も高まる。

これまでは、ひらがなのみの対応だった専用アプリの「デジタルずかんカード」に、学年に応じた漢字に切り替えられる「かんじチャレンジ」機能を新たに搭載した。これによって、小学校高学年の子どもにも継続して楽しく使ってもらえる「学び機能」が加わった。アプリアップデートは、12月上旬予定となっている。





新パッケージは、従来の製品と比較して厚みを約半分に削減。環境への負荷を低減するエコ対応パッケージを採用した。

コクヨ＝https://www.kokuyo.com

［小売価格］8248円（税込）

［予約開始日］11月7日（金）

※予約は、アマゾン・楽天内 コクヨやる気ペン直営店「コクヨやる気ペン公式ショップ」でのみ受付け

［発売日］12月上旬