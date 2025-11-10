Ä«ÁÒÌ¤Íè¤¬È¯µ¯¿Í¤Î¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¿·¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Toi Toi Toi¡Ö¿·¤·¤¤»þÂå¤òºî¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤ÆÀäÂÐ¤ËÇä¤ì¤¿¤¤¡ª¡×
Ä«ÁÒÌ¤Íè¡ßABEMA¡ß¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖDark Idol¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿6¿ÍÁÈ¡¢Toi Toi Toi¡Ê¥È¥¤ ¥È¥¤ ¥È¥¤¡Ë¤¬10·î22Æü¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡ØToi Toi Toi¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¾ò¥«¥ª¥ê¡¢¤µ¤¯¤é¤â¤â¡¢Ã«²°°É¹á¡¢¶¶ËÜË¨²Ö¡¢À±Ìî¥Æ¥£¥Ê¡¢Á°³À¤µ¤é¤Î6¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¥³¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÙ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
Ã«²°¡¡Á°³À¤µ¤é¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼ÇÀ²È¤Ç¡¢ÅÄ¼Ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿Å·Á³¾¯½÷¤Ç¤¹¡£Å·Á³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÉ÷¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¤¡£Âç¿©¤¤¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¤µ¤é¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°³À¡¡°ì¾ò¥«¥ª¥ê¤Á¤ã¤ó¤Ï½÷¤Î¥³¥Û¥¤¥Û¥¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£´é¤¬¥¥ì¥¤¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤â·ó¤ÍÂ·¤¨¤Æ¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤±¤É¡¢À³Ê¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃæ¤À¤È¤ªÉã¤µ¤ó¥¥ã¥é¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
°ì¾ò ¤µ¤¯¤é¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¡¢¥¶¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥ï¡¼¥É¥»¥ó¥¹¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¤Ò¤È¸À¤Ò¤È¸À¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢»ä¤Ï·ë¹½¥Ä¥Ü¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿½÷¤Î¥³¥Û¥¤¥Û¥¤(!?)¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥×¥ëÃ´Åö¡¦°ì¾ò¥«¥ª¥ê
¤µ¤¯¤é¡¡À±Ìî¥Æ¥£¥Ê¤Á¤ã¤ó¤ÏToi Toi Toi¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£¿Í¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤Ç¡¢¿Í¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤µ¤»¤ëÅ·ºÍ¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¸µµ¤¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¼ê¤Ç¡¢MC¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ô¥«¥¤¥Á¤Çµ±¤¤Þ¤¹¡£¶õµ¤¤âÆÉ¤á¤Æ¡¢¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ì¤¬ÏÂ¤à¤ó¤Ç¤¹¡£
À±Ìî¡¡¶¶ËÜË¨²Ö¤Á¤ã¤ó¤ÏToi Toi Toi¤Ç°ìÈÖ¤Î¹â¿ÈÄ¹¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¹õÈ±¥í¥ó¥°¤¬»÷¹ç¤¦¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢°ìÈÖ¤Î¼ä¤·¤¬¤ê²°¡£²Î¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¼ê¤À¤·¡¢¼êÂ¤¬Ä¹¤¯¤ÆºÙ¤¤¤Î¤Ë¥À¥ó¥¹¤â¾å¼ê¡£¤¢¤ÈToi Toi Toi¤Ç¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¤Ç¤¹¡£
¶¶ËÜ¡¡Ã«²°°É¹á¤Á¤ã¤ó¤Ï½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¡¢ÊÉ¤¬10Ëç¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËèÆü¤Ò¤È¸À¤º¤ÄÏÃ¤·¤ÆÊÉ¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï»ä¤ÎÃæ¤Ç±ü¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£²¿¤«Ê¹¤¤¤¿¤¤¤È¤¤ËÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤ò¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È»ä¤¬Ï¢Íí¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤¤ËÀäÂÐ¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¿Í¸«ÃÎ¤ê ¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼Ã´Åö¡¦Ã«²°°É¹á
¡½¡½¤µ¤¹¤¬±ü¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸À¤¦¤À¤±¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖDark Idol¡×¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ë¤¿¤á¤é¤¤¤È¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
Ã«²°¡¡Ì¾Á°¤òÊ¹¤¯¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢ºÃÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥³¤¬Âè2¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢µ±¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÌ¤Íè¤µ¤ó¤¬Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Æ¡¢ÀäÂÐ¼õ¤±¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À±Ìî¡¡»ä¤â¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤ËÁ´¿È¤ËÅÅµ¤¤¬Áö¤ë¤°¤é¤¤Ç³¤¨¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤ËÄ«ÁÒÌ¤Íè¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ã«²°¡¡ºÇ½é¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯µ¯¿Í¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÏYouTube¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£´ë²è²ñµÄ¤È¤«¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡£
¤µ¤¯¤é¡¡Æ°²è¤ò¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¾å¤²¤ë¤È¤«¡£ÆâÍÆ¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡£
173cm¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ê¥ë¥Ó¡¼¥ì¥Ã¥ÉÃ´Åö¡¦¶¶ËÜË¨²Ö
¡½¡½¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¶¶ËÜ¡¡¤º¤Ã¤È¥¢¥µ¥¤¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡»ä¤¬¥¢¥µ¥¤¡¼Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¤¤ë¤ªÅ¹¤ò¶µ¤¨¤¿¤é¡¢ÅÁÀ÷¤·¤Æ¡£¤¢¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤Î¥¢¥µ¥¤¡¼¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·ºî¤ò¤ß¤ó¤ÊÇã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ÏÎ®¹Ô¤ê¥â¥Î¤Ë¾Ü¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ã«²°¡¡Î®¹Ô¤Ë°ìÈÖ¾è¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡£¥é¥Ö¥Ö¤È¤«¤â¤½¤¦¤À¤·¡£
Á°³À¡¡»ä¡¢¥é¥Ö¥Ö¤òÇã¤Ã¤¿¤éµ¶Êª¤Ç¤·¤¿......¡£
Ã«²°¡¡¥«¥Ð¥ó¤Ë°ì½ï¤Î¿§¤Î¥é¥Ö¥Ö¤òÉÕ¤±¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é´é¤¬°ã¤¯¤Æ¡¢
Á°³À¡¡Èæ¤Ù¤ë¤Þ¤Çµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö¤³¤ì¤¬¥é¥Ö¥Ö¤À¡×¤Ã¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÊª¤ò
¤µ¤¯¤é¡¡¼«Ê¬¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥â¥Ö¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¢¤¶¤È¤µNo.1¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥Ô¥ó¥¯Ã´Åö¡¦¤µ¤¯¤é¤â¤â
¡½¡½¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡ØToi Toi Toi¡Ù¤¬10·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ã«²°¡¡¥¥é¥¥é¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Î»ì¤Ï¿¼¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤Ã¤Æ·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÌ´¤ò¸«¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¸½¼Â¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¢¤¤é¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Ã¤Æ¡£
»ä¤¿¤Á¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î»ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢ÎÞ¤°¤ß¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¹¤´¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¤µ¤¯¤é¡¡º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥·¥ç¡¼¥À¥ó¥µ¡¼¤ÈÆ±¤¸¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢³èÆ°ÆâÍÆ¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¡£ËèÆü¿·Á¯¤Ç¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤ÎÀè¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯»É·ãÅª¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
À±Ìî¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ï¡¢°Å¤á¤ÎÊý¸þÀ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤½¤³¤«¤é¹¬¤»¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤Ã¤Æ¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤°áÁõ¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ´ò¤·¤¤¤·¡¢»ä¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ë¹¬¤»¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
°ì¾ò¡¡ºÇ½é¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤·Ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤ÎÊý¸þÀ¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ó¤Ê¤ËºÙ¤¤¤Î¤ËÂç¿©¤¤¡¢¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥óÃ´Åö¡¦Á°³À¤µ¤é
Á°³À¡¡»ä¤Ï°ÊÁ°¤â¥¢¥¤¥É¥ë·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³¥í¥Ê¤Î»þ´ü¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤éº£¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¶á¤¯¤Ç²ñ¤¨¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Ã«²°¡¡»ä¤Ï°ìÀ¸ÀÄ½Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÈ¾Ç¯´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È»ä¤¿¤Á6¿Í¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÀÄ½Õ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¶¶ËÜ¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤ÈÄË´¶¤·¤¿¤·¡¢Æñ¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤À¤«¤é¤³¤½ÌÌÇò¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢20Âå¸åÈ¾¤«¤é¤Ç¤âÌ´¤Ï¤Ä¤«¤á¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¿·¤·¤¤»þÂå¤òºî¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤ËÇä¤ì¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÈÄ¹148cm¤ÎºÇÇ¯¾¯¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥¤¥¨¥í¡¼Ã´Åö¡¦À±Ìî¥Æ¥£¥Ê
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë³§¤µ¤ó¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À±Ìî¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌÜÉ¸¤È¤¤¤¨¤ÐÉðÆ»´Û¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ëÍ§Ã£¤¬ÉðÆ»´Û¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¡¢»ä¤âÀäÂÐ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£Æü¤â¤³¤Î¼èºà¤ÎÁ°¤ËÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÀäÂÐ¤ËÎ©¤È¤¦¤Í¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÀ¸¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢1Ç¯°ÊÆâ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¶¶ËÜ¡¡½ÂÃ«¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤Ã¤Æ¡¢²»³Ú¤¬Î®¤ì¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤Ç¤«¤«¤ë¤Î¤ÏÎ®¹Ô¤ê¤Î¶Ê¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤¬Î®¤ì¤¿¤é¡¢µã¤¯¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¯¤é¡¡º£Ç¯¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢TIF¤µ¤ó¤äNATSUZOME¤µ¤ó¡¢@JAM¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤«¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Îfav me¤µ¤ó¤Ï¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë¤â½Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¡£
°ì¾ò¡¡²Æ¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡ØASOBIEXPO 2025¡Ù¤ò¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ëµ±¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤¹¤´¤¯¼Â´¶¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤âÁá¤¯¤½¤³¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á°³À¡¡ºÇ½é¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢AKB48¤µ¤ó¤È¤«¤¬¤¹¤´¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¤¹¤´¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£²»³ÚÈÖÁÈ¤«¤é¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ã«²°¡¡»ä¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤¬²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¿Í¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤Ë¤ß¤ó¤ÊÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤â¤½¤Î»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¡£¤À¤«¤é»ä¤¿¤Á¤â²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ËÀäÂÐÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æº£¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¸À¤Ã¤¿Ì´¤òÁ´Éô³ð¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹!!
Toi Toi Toi¡Ê¥È¥¤ ¥È¥¤ ¥È¥¤¡Ë
³ÊÆ®²È¡¦Ä«ÁÒÌ¤Íè¤¬È¯µ¯¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢ABEMA¡ß¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖDark Idol¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿6¿ÍÁÈ¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈCD¥·¥ó¥°¥ë¡ØToi Toi Toi¡Ù¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
