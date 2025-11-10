ソフトバンクは、ワイモバイルにおいて、5～18歳のユーザーとその家族を対象とした「ワイモバ親子割」を13日に開始する。

「ワイモバ親子割」は、「シンプル3 M」または「シンプル3 L」を5～18歳までのユーザーが利用する場合に割引が受けられるもの。

今回の「ワイモバ親子割」は、5～18歳のユーザーだけでなく、同一家族割引グループに属するユーザーも割引対象となる。

割引内容はたとえば、子供が「シンプル3 M」を利用する場合、各種割引を適用することで契約翌月から1年間、毎月858円で利用できる。

割引内容の内訳は、支払いがPayPayカードゴールドの場合、基本料金4158円から、「PayPayカード割（ゴールド）」で550円割引、「おうち割 光セット（A）」で1650円割引、「家族割引サービス」で1100円割引、「ワイモバ親子割（1年間）」で1100円割引で月858円で利用できる。

なお、PayPayカード割は通常カードとゴールドカードで割引額が異なる。

プラン毎の割引額

適用条件として、子供は申し込み時点で5～18歳であること、家族は受付期間終了までに同一の家族割引グループに加入することが必要。

このほか、親子割の対象者（5～18歳）とその家族の共通の条件として、新規契約（MNP含む）またはプラン変更などで「シンプル3 M」または「シンプル3 L」を契約すること。過去に実施された「ワイモバ親子割」や「ワイモバ学割」（2018年以降）の適用履歴がないことが条件となる。

また「ワイモバ親子割」の提供開始に合わせ、親子でスマホの知識を学べる「全国統一スマホデビュー検定」も強化される。

2025年版では、新たに「推し活」や「生成AI」、「SNS」に関する設問を追加。さらに「小学生向け」では、楽しみながら学べる「ゲーム版」も提供される。同検定はワイモバイルユーザー以外も受検できる。