「お家デートした時だよね？」菊池風磨、指くわえショットに反響！ 「そう言う顔見せちゃうんだ、、、」
timeleszの菊池風磨さんは11月9日、自身のInstagramを更新。ソロショットを公開したところ、ファンから歓喜の声が寄せられています。
【写真】菊池風磨の指くわえショット
ファンからは「可愛すぎます…」「えぐ！甘い！」「さすがに好きな質感でびっくり」「そう言う顔見せちゃうんだ、、、」「鼻血出そう！」「過去1きたこれ」「お家デートした時だよね？」「彼氏感強すぎてるよ!!」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「彼氏感強すぎてるよ!!」菊池さんは「#まどろみ #ふまぐらむ」とつづり、1枚の写真を投稿。フードを頭に被り、左手の人差し指を口に添えています。背景にはベッドランプのようなものもあり、どこかプライベート感もある貴重なショットです。
「にこにこ」ショットにも反響10月29日の投稿では、ファッション誌『Oggi』（小学館）のオフショットを公開した菊池さん。「#にこにこ」とハッシュタグを添えているように、満面の笑みを浮かべています。ファンからは「守りたいこの笑顔」「なんか泣けちゃうくらい可愛いよ」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
