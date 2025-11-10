大阪府民が選んだ「住み続けたい街（駅）」ランキング！ 2位「彩都西」、1位は？【2025年最新】
大東建託は、大阪府居住の20歳以上の男女6万4346人を対象に「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思う」という設問を用いて「いい部屋ネット 住み続けたい街（駅）ランキング2025＜大阪府版＞」として結果を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答を累積して集計しています。
本記事では、大阪府民が選んだ「住み続けたい街（駅）」ランキングを紹介します。
【20位までの全ランキング結果を見る】
居住者からは、「程よく施設に囲まれていて、街がオシャレで綺麗。住んでいる人達も落ち着いていて、良い人達が多い」「都心ではあるが、モノレールが通っており、スーパーやドラッグストアが入った商業施設がある」「適度に自然が残っており、広い公園などゆとりが感じられる。買い物も便利で生活しやすい」「市は、全世代の人達が住みやすい街になるように、真面目に考えていると思う」といった声が寄せられています。
「慣れ親しんだ場所でスーパーやコンビニなど、買い物に不便しない。都心部に出やすい。閑静な住宅街」「生まれ育った町が一番住みやすく、実際に商業施設が豊富だったり、生活面での心配がない」「高速道路に近い。梅田にも30分」「緑豊かで閑静な住宅街」といったコメントからも、住みやすさに対する確かな実感がうかがえます。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
綾乃岬
All About・All About ニュースの編集者。神奈川県出身。青山学院大学で英語を専攻し、英語系のサークルにも所属。オールアバウトに新卒で入社した後、主にAll About・All About ニュースでの企画編集を行う。現在はライフスタイル・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。とある男性アイドルのファン歴は10年以上。
(文:綾乃岬)
本記事では、大阪府民が選んだ「住み続けたい街（駅）」ランキングを紹介します。
【20位までの全ランキング結果を見る】
2位：彩都西／評点71.7／偏差値76.5彩都西駅は、大阪モノレール彩都線の駅で、茨木市北部の丘陵地に位置しています。周辺には「ガーデンモール彩都」や「彩都西公園」など緑豊かな環境が広がり、閑静な住宅街として評価されています。
1位：宇野辺／評点72.6／偏差値78.2宇野辺駅は、大阪モノレール本線に位置し、JRとの接続や大阪市内へのアクセスの良さが魅力です。周辺には大型ショッピングモールや立命館大学があり、暮らしやすさと利便性を兼ね備えた駅として支持を集めています。
「慣れ親しんだ場所でスーパーやコンビニなど、買い物に不便しない。都心部に出やすい。閑静な住宅街」「生まれ育った町が一番住みやすく、実際に商業施設が豊富だったり、生活面での心配がない」「高速道路に近い。梅田にも30分」「緑豊かで閑静な住宅街」といったコメントからも、住みやすさに対する確かな実感がうかがえます。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
綾乃岬
All About・All About ニュースの編集者。神奈川県出身。青山学院大学で英語を専攻し、英語系のサークルにも所属。オールアバウトに新卒で入社した後、主にAll About・All About ニュースでの企画編集を行う。現在はライフスタイル・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。とある男性アイドルのファン歴は10年以上。
(文:綾乃岬)