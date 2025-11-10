¡ÚÅÄÂ¼½¤°ì¤Î»ëÅÀ¡Û2025Ç¯11·î9Æü J2¥ê¡¼¥°Âè36Àá ¥¸¥§¥Õ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕvsÆ£»ÞMYFC
J2¥ê¡¼¥°Âè36Àá ÀéÍÕ1¡Ê1-1¡Ë1Æ£»Þ
14:03¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ ¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê Æþ¾ì¼Ô¿ô 13,708¿Í
Í¥¾¡¤ÈJ1¼«Æ°¾º³Ê¤Î¤¿¤á¤ËÀäÂÐÅª¤Ë¾¡Íø¤¬É¬Í×¤ÊÀéÍÕ¤È¡¢J3¹ß³Ê¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¹¶·â¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÉõ°õ¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£»Þ¡£¤È¤â¤ËÌÜÅª¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤¿Àï¤¤¤Ï¡¢Æ£»Þ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç·ø¼é¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯µ®½Å¤Ê¾¡¤ÁÅÀ1¤òÃÏ¸µ¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¡£
Æ£»Þ¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤Æ¼éÈ÷Åª¤Ê¥·¥Õ¥È¤òÉß¤¯¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¤Ë¤ÏÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÀéÍÕ¤Ï¥µ¥¤¥É¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹¶¤áÂ³¤±¥Á¥ã¥ó¥¹¤â´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆÀÅÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤³¤Î»î¹ç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Û¡¼¥à¤ÎÄ¹ºêÀï¡Ê10·î4Æü¡Ë¤ä¥¢¥¦¥§¡¼¤Î½©ÅÄÀï¡Ê10·î26Æü¡Ë¤Ê¤É¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç·ë²Ì¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤±¤ì¤ÐÀÕÇ¤¤Î½êºß¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È»î¹ç¸å¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÎëÌÚÂçÊå¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ¸å¤Ïµ¤»ý¤Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤ÅÛ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Å¾¤¬¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ËÍ¤Ïµ¤»ý¤Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤ò½Ð¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤É¤Á¤é¤â¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¥ê¡¼¥°¤Ï»Ä¤ê2Àï¡£ÀéÍÕ¤ÎÀï¤¤¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯¡£
°ìÊý¡¢Æ£»Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢J2»ÄÎ±¤¬ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼«¤é¤Îââ»ý¤È¥×¥é¥¤¥É¤òÉõ°õ¤·¤Æ¤Î¼éÈ÷Åª¤ÊÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¿´¾ð¤ÏÊ£»¨¤Ç¤â¡¢»ÈÌ¿¤ÏÃ£À®¤µ¤ì¤¿¡£¼¡¤Ë·Ò¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢»Ä¤ê¤ÎÀï¤¤¼¡Âè¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅÄÂ¼½¤°ì¡Ê¤¿¤à¤é¡¦¤·¤å¤¦¤¤¤Á¡Ë
1958Ç¯ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÃæÂà¡£1995Ç¯¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë»ïÄÌ¿®°÷¡¢2007Ç¯¤«¤éÆ±»ï¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ëÁª¹Í¡ÊÅêÉ¼¡Ë°Ñ°÷¡£¸½ºß¤ÏÃæ¹ñ¡¦ÂÎ°é½µÊó¥¢¥¸¥¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾ÞÅêÉ¼°Ñ°÷¤âÌ³¤á¤ë¡£