¡Úºå¿À¡Û»Í¹ñ£É£Ì½Ð¿È¤ÎÀÐ°æÂçÃÒ¡¡¹âÃÎ¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç´¶¼Õ¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿ºå¿À¤Î¡Ö¹âÃÎ¸©¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Í¥¾¡µÇ°¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤¬¡¢£±£°Æü¤Ë¹âÃÎ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸áÁ°£±»þ£²£µÊ¬¤Ë¹âÃÎÂç´ÝÁ°¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢´ÆÆÄ¡¢Áª¼ê¡¢£Ï£Â¤ò¾è¤»¤¿¥Ð¥¹¤¬¤Ò¤í¤á»Ô¾ìÁ°¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ËÀèÎ©¤Á¡Ö¹âÃÎ¸©¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍ¥½¨¾Þ¡×¤Î¼øÍ¿¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°À°æµåÃÄ¼ÒÄ¹¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¡¢ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬½ÐÀÊ¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òµá¤á¤é¤ì¤¿»Ø´ø´±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»×¤ï¤º´¶¶Ë¤Þ¤ë¤ÈÀÐ°æ¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢¹âÀìÂ´¶È¸å¤Ë»Í¹ñ£É£Ì¡¦¹âÃÎ¤Ç£³Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¡£¡Ö²¹¤«¤¯Í¥¤·¤¤¹âÃÎ¸©Ì±¤Ë¤¹¤´¤¯½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸©Ì±¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¤Æº£Ç¯¤Î²ù¤·¤¤·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½¤¹Ô¤ò½Å¤Í¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤â¡Ö²¸ÊÖ¤·¡¢±ï¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éº£¸å¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç³§¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê£²£°£²£¶Ç¯¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£