Æü¥Æ¥ì¿ûÃ«Âç²ð¥¢¥Ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÎÀ¸Á°ºÇ½ª¹¹¿·¤Ï10·î26Æü¡¢¸µµ¤¤Ê£²£Ó¤Ë¡Ö#¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡×
ç¹Â¡¡Ê¤¹¤¤¤¾¤¦¡Ë¤¬¤ó¤ÇÆ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿ûÃ«Âç²ð¡Ê¤¹¤¬¤ä¡¦¤À¤¤¤¹¤±¡Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬8Æü¡¢¾Ã²½´É¤«¤é¤Î½Ð·ì¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡£53ºÐ¡£Æ±¶É¤¬10Æü¡¢¸øÉ½¤·¤¿¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
Æ±¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ûÃ«¥¢¥Ê¤Ïº£·î7ÆüÌë¡¢¶ÐÌ³¤ò½ª¤¨¤Æµ¢Âð¤·¤¿¸å¡¢ÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÍÆÂÎ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢Íâ8Æü¸á¸å1»þ6Ê¬¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£»à°ø¤Ï¡Ö¾Ã²½´É¤«¤é¤Î½Ð·ì¡×¤È¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿ûÃ«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï1997Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Ã´Åö¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Â¶·¤Ç¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤ä¥×¥í¥ì¥¹¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ê¤É¤âÃ´Åö¤·¤¿¡£
2022Ç¯1·î¤Ë¤Ï¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Ç¯4·î¤Ë¤ÏÊ¢¹Ð¡Ê¤Õ¤¯¤¯¤¦¡Ë¶À¤Ë¤è¤ëÌó4»þ´Ö¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Æ±·î²¼½Ü¤Ë¤Ï²ñ¼Ò¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë¸øÉ½¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò³«Àß¤·¡¢´ÉÍý¿¦¤È¤·¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë½¾»ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ®ÉÂ·Ð¸³¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿ûÃ«¥¢¥Ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤Ï10·î26Æü¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£½µ¤Ï¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥«¡¼¥ê¥ó¥°Áª¼ê¸¢¡£¤½¤Î²òÀâ¤Ï¡¢ËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÀÐºê¶×Èþ¤µ¤ó¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢ÀÐºê»á¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¼Â¤Ï¡¢»ä¤¬Ê¿¾»¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥«¡¼¥ê¥ó¥°¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¤¿»þ¤Ë¤â²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡¢ÃË»Ò¤Î3°Ì·èÄêÀï¡£ÆüËÜ¡ßÃæ¹ñ¤ÎÀï¤¤¤òÃæ·Ñ¤·¤Þ¤¹¡£ÀÐºê¤µ¤ó¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÀï¤¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤¿¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¡¡#¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£