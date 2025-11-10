膵臓（すいぞう）がんで闘病していることを公表していた日本テレビの菅谷大介（すがや・だいすけ）アナウンサーが8日、消化管からの出血のため死去した。53歳。同局が10日、公表した。葬儀は近親者のみで執り行われる。

同局によると、菅谷アナは今月7日夜、勤務を終えて帰宅した後、不調を訴え都内の病院に救急搬送された。その後、容体が急変し、翌8日午後1時6分に亡くなった。死因は「消化管からの出血」とされたという。

菅谷アナウンサーは1997年に日本テレビに入社し、バラエティー番組からニュース、情報番組まで幅広く担当。スポーツ実況では箱根駅伝やプロレス、ゴルフなども担当した。

2022年1月にはすい臓がんと診断された。同年4月には腹腔（ふくくう）鏡による約4時間の手術を受け、同月下旬には会社に復帰したことなどを、同年8月に公表。インスタグラムを開設し、管理職としてアナウンサーのマネジメントに従事しながら、闘病経験などを発信していた。

アナウンサーとしての最後の仕事は、11月2日の男子ゴルフ大会「フォーティネットプレーヤーズカップ」最終日の実況。アナウンス部次長の管理職も務めており、7日まで他の職務を行っていたという。

自社のアナウンサーページには「リレーエッセイ」のコーナーがあり、菅谷アナは7月6日を担当。来年で入社30年目を迎えるにあたって、原点となった出演番組として新人時に担当した「スーパーJOCKEY」を挙げた。そして「アナウンサー30年まであと少し。その時には、どんな仕事をしているのか、ひとつひとつの仕事を大事にしながら、その時を迎えたいと思います」とつづり、入社当時の写真を公開していた。

◇ ◇ ◇

以下、投稿全文。

1997年4月に入社して29年目。

これまで、たくさんの仕事に携わってきましたが、その中で、最初のレギュラー番組は、97年7月から担当した「スーパーJOCKEY」です。今、この名前を言うと、競馬番組ですか？ と聞かれることもあるのですが、日曜午後1時から放送されていたバラエティ番組。

「熱湯コマーシャル」でも有名な番組で、私は、そのコーナーで「熱湯クエスチョン」という、ゲストが答えづらい質問をする声を担当していました。

当時、入社1年目。報道志望で入ってきたのに、とんでもない番組についてしまった…、と思いつつ、担当し始めたころは、報道志望らしく、まじめに硬く、その、ちょっとエッチな質問をしていました。

すると、当時の番組の演出の方から、「ちょっと、色を付けて読んでくれるかなあ」という注文が…。試行錯誤を重ねて、思い切って、自分なりに色を付けた読み方は、のちに、スタジオで、ジャガー横田さんからドロップキックを受けることになり、熱湯風呂に年6回も入ることになり、熱湯クエスチョンのCDをだすことになり、と、様々な仕事につながっていきました。

つい最近も、「シューイチ」の「今昔NEWSイッチ」コーナーで「アナウンサー体張り史」というテーマのもと、当時の映像がOAされたのですが、私のアナウンサーとしての原点はここにあります。

アナウンサー30年まであと少し。その時には、どんな仕事をしているのか、ひとつひとつの仕事を大事にしながら、その時を迎えたいと思います。

（写真は入社当初の私です。。。）