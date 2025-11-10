歌舞伎俳優中村橋之助（29）と元乃木坂46の能條愛未（31）が10日、婚約を発表し、都内ホテルでそろって会見を行った。26年初夏に、都内ホテルで挙式、披露宴を執り行うという。

2人によると、プロポーズは7月のハワイ旅行での食事中だったという。能條は「海の見える席でごはんを食べていたんですが、急に橋之助さんがソワソワしだした。ひざまずいて、王子様のようでした」と話すと、橋之助は「結婚してください、とプロポーズしました。（シチュエーションは）考えに考えました。もちろんお店の方に許可はいただきました」と振り返った。

橋之助はハワイへ出発する前、父中村芝翫、母三田寛子、弟福之助、歌之助に、能條にプロポーズをすることを報告したという。

橋之助は「すごく喜んでくれました。母は心配性ですので『もし断られても私たち、いるから』って言って、弟たちに『いやいや、今言うことじゃないから』って言われてました」と苦笑い。「ワイワイと送り出してもらって、帰国後にあらためて食事の席で愛未を紹介しました」と話した。

芝翫や三田からの言葉を聞かれた能條は「お父さまからは『娘ができてうれしい。ようこそ、中村家へ』と言っていただき、お母さまからは『何があっても愛未ちゃんのことは私が全力で守るから任せなさい、安心しなさい』と言っていただきました。涙が出るほどうれしかったです」と話した。

◆中村橋之助（なかむら・はしのすけ）1995年（平7）12月26日生まれ、東京都出身。屋号は成駒屋。8代目中村芝翫とタレント三田寛子の長男。00年9月歌舞伎座「京鹿子娘道成寺」などで初代中村国生を名乗り初舞台。16年10、11月歌舞伎座「一谷嫩軍記（いちのたにふたばぐんき）」などで4代目橋之助襲名。弟中村福之助、中村歌之助と行う自主公演「神谷町小歌舞伎」も人気。ほか、舞台「サンソン−ルイ16世の首を刎ねた男−」、NHK大河ドラマ「毛利元就」、映画「シンペイ〜歌こそすべて〜」など出演。

◆能條愛未（のうじょう・あみ）1994年（平6）10月18日生まれ。神奈川県出身。小学生時代から歌やダンス、バレエのレッスンを受け、ミュージカル出演経験も。11年8月乃木坂46に1期生として加入。12年2月のデビューシングル「ぐるぐるカーテン」で選抜入り。18、19年ミュージカル「少女革命ウテナ」で主演。同年12月にグループを卒業。演技力に定評があり、舞台「新・熱海殺人事件」「グッドバイ」「憂国のモリアーティ」など多数、映画は「死の実況中継 劇場版」など。163センチ。血液型A。