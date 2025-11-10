香取慎吾、年齢不詳な“巻き髪ギャル”の実年齢に唖然
タレントの香取慎吾（48歳）が、11月9日に放送されたバラエティ番組「ななにー 地下ABEMA」（ABEMA）に出演。年齢不詳な“巻き髪ギャル”の実年齢に唖然とした。
番組は今回、「一体何歳！？ 年齢不詳の美女大集合」と題し、実年齢と見た目に差がある“年齢不詳美女”たちの年齢を見破る新企画を実施。見破り企画で毎回力を発揮する稲垣吾郎は「正直自信はあります！」と豪語。そんな稲垣の自信を打ち砕くような年齢不詳美女たちがスタジオに登場し、ななにーメンバーはご褒美の高級わらび餅をかけて、A〜Fの名札をつけた6名の女性の年齢をガチ予想していく。
中でも、Dの名札をつけた女性について、草なぎ剛は「あどけなさがある、最年少」とコメント。一方でキャイ〜ン・ウド鈴木は「おそらくママさんかな、38歳」と予想した。みちょぱは「私が中学生くらいのときこんなもんでした、けどね…その洋服がちょっと前に流行った服なんだよなぁ」「私が10代の頃に着ていた服なんだよな、でもそれがまた流行っている可能性もあるから」と分析。これにはEXIT・りんたろー。が「正解したすぎて失礼なことを言っている可能性がある」とツッコミを入れ、笑いを誘った。
その後の質問タイムでは、草なぎが「初めて映画館で見た映画は？」と質問。Dの女性は「ドラえもん」と答え、スタジオを混乱させ、香取は「うまいなぁ…」と感心する。
結果、草なぎは初対面で一番若いと予想していたDの女性を、最終予想では3番目に若いと判断。「お化粧を少し（濃く）塗られているから若く見せようとしているのかなって」と推測した。一方、みちょぱは「16歳くらい」、香取も「18歳」と予想。稲垣は「僕らのトークさっきから長いじゃん、ちょっと集中力がなくなってきてる。年齢のわりに大人っぽい格好をしていて、本当は14〜15歳くらい」とコメントした。
そして、今回の企画中、最も関心を呼んだDの女性・るみなさんは、最年少かつ12歳だと明かされ、スタジオは「12歳！？」と騒然。稲垣は「ちょっと集中力無くなってたもんね！」と小学生らしい所作に苦笑した。
みちょぱは予想時に気にしていた洋服について「お母さんの服？」とたずねると、るみなさんは「これは昨日買いました…」と告白。みちょぱは「私がよくモデルをやっているブランドでした、すみません。最近また流行っているのかな？」と反省した様子をみせた。
さらに、「好きなことは友だちとブランコで遊ぶこと」だというるみなさんの、公園で遊ぶ様子やランドセル姿も公開され、これを見たみちょぱは「ランドセル背負ってんのかぁ…そんな若いとは思わなかった」としみじみ語る。
また、学校生活について聞かれたるみなさんは「全然モテない、去年は一緒に男子とサッカーしてました」と話し、香取は「喋るとめちゃくちゃ子どもだわ…マジ！？」と信じられない様子でコメントした。
