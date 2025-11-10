Ìó693Ëü±ß¡ª Æü»º¡Ö¡È¿·¡É¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×½é¸ø³«¡ª 400ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡ÖV6TT¡×¡ß¡É¸åÎØ¶îÆ°¡ÉºÎÍÑ¡ª ¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥¤¥¤¡Ö400R Limited¡×ÅÐ¾ì
¹âÀÇ½¤ÊÆü»º¡È¿·¡É¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×
¡¡2025Ç¯10·î29Æü¡Ê°ìÈÌ¸ø³«¤Ï10·î31Æü¡Ë¤è¤êÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ÊJMS¡Ë2025¡×¤¬³«Ëë¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢Æü»º¤¬10·î27Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥À¥ó¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤Î¿·¤¿¤Ê400Âæ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó 400R Limited¡×¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¼Â¼ÖÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢1957Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢µ»½Ñ³×¿·¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¿Ê²½¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥À¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô·¿¤Ï2013Ç¯ÅÐ¾ì¤Î13ÂåÌÜ¤Ç¡¢Î®Îï¤Ê¥¯¡¼¥Ú¥é¥¤¥¯¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¹âµé´¶¤¢¤ëÆâÁõ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4810mm¡ßÁ´Éý1820mm¡ßÁ´¹â1440mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2850mm¡£¾è¼ÖÄê°÷¤Ï5Ì¾¡£
¡¡ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢3¥ê¥Ã¥¿¡¼ V·¿6µ¤Åû¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¡ÖVR30DDTT·¿¡×¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¡¢300ps»ÅÍÍ¤È405ps»ÅÍÍ¤òÅ¸³«¡£Á´¼ÖFR¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡Ü7Â®AT¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö400R Limited¡×¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ405ps¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯475Nm¤Î¡È400R¡É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¸½¹Ô·¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀìÍÑ¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¡¢GT-R¤Ê¤É°ìÉô¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Î¤ßºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÆÃÊÌ¿§¡Ö¥ï¥ó¥¬¥ó¥Ö¥ë¡¼¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´7¿§¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤ä¥É¥¢¥ß¥é¡¼¥«¥Ð¡¼¤Ë¥«¡¼¥Ü¥óÀ½¥Ñ¡¼¥Ä¤òºÎÍÑ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤È¼Á´¶¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤âÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢400Âæ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â²ó¤ê¤Ë¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤ä¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼¡¢ÆÃÊÌ¥Ö¥ì¡¼¥¥Ñ¥Ã¥É¡¢ÀÖ¿§¥¢¥ë¥ß¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤ÎÂÐ¸þ¥Ô¥¹¥È¥ó¥Ö¥ì¡¼¥¤òºÎÍÑ¡£Áö¹ÔÀÇ½¤ò°ìÃÊ¤È¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡19¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÀìÍÑÌÃÊÁ¤Î¥¿¥¤¥ä¡ÖDUNLOP SP SPORT MAXX GT600¡×¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢ÀìÍÑ»É½«Æþ¤ê¤ÎËÜ³×¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥È¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤â¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤È¾å¼Á´¶¤òÎ¾Î©¤·¤¿¶õ´Ö¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ï693Ëü5500±ß¡£ÃíÊ¸¼õÉÕ¤Ï11·î13Æü¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¡¢È¯Çä¤Ï12·î18Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡JMS2025¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥ï¥ó¥¬¥ó¥Ö¥ë¡¼¤¬±Ç¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢SNS¾å¤Ë¤ÏÅ¸¼¨¼ÖÎ¾¤Î¼Ì¿¿¤¬¼¡¡¹¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ÂÊª¤Ï¼Ì¿¿°Ê¾å¤ËÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÆü»º¤ÎËÜµ¤¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î400R Limited¤Ï¡¢¸½¹Ô·¿¤Î½¸ÂçÀ®¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤â¤¢¤ê¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤ÏÁá´ü´°Çä¤äÃêÁªÈÎÇä¤Ê¤É¤Î¶¥Áè¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤Æ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£