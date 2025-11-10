◇大相撲九州場所2日目（2025年11月10日 福岡国際センター）

西幕下17枚目の炎鵬（31＝伊勢ケ浜部屋）が同18枚目の豪刃雄（26＝武隈部屋）を押し出しで下し、白星発進した。

立ち合いで呼吸が合わず、2度目の立ち合い。低く攻め、最後は力強く押し出し、「しっかり土俵をうまく使えた。最後まで諦めずに取れた」と振り返った。

九州場所でも館内から多くの拍手と歓声が沸き上がった。「後押しを受けた。一瞬無理かなと思ったけど、声援が支えてくれた」と笑顔を見せた。

前日に1日付けで現役を引退し、年寄「北陣」を襲名した元小結・遠藤（35＝追手風部屋）が引退会見を行った。同郷で対戦経験もある炎鵬は「小さい頃から憧れていた方。よくまねしていた時もあった。大相撲で対戦できて一つの思い出。これからいろいろなことを教えてもらいたい」と感謝を込めた。

左膝を負傷して名古屋場所を途中休場。東幕下31枚目だった先場所は5勝2敗で勝ち越した。幸先の良いスタートを切り、「まずは7番、ケガしないように土俵に上がることが一番」と力を込めた。