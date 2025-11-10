小学校受験でほぼ必ず出題される「お話の記憶」。なぜ子どもたちは、一度聞いただけの長い物語の内容を正確に答えられるのでしょうか？ 実は、それは単なる暗記力ではありません。本記事では、船津洋氏著『「地頭力」を鍛える子育て: 自ら学び、考える力がアップする確かな方法』（大和出版）より、「本当の理解」につながる記憶のメカニズムを解き明かします。

心内表象化された内容を心に長期記憶する「エピソード記憶」

以降は、特に小さいお子様を持つ読者の皆様の関心事でしょうし、読者の皆様も思い当たる節があるのではないでしょうか。小学校受験を体験されたことのあるご家庭では「お話の記憶」という試験の項目をご存知かもしれません。

これは話された内容を記憶して、その内容に対する設問に答えるという形式の試験です。学校にもよりますが、短いものでは2、3の文からなる短いお話です。

「おさるさんと、ぞうさんとねずみさんがいました。テーブルにはりんご、バナナ、いちごがあります。おさるさんはバナナ、ぞうさんはりんご、ねずみさんはいちごを食べました。」

このような地の文に対して、

「テーブルにあった食べ物はなんでしょう」

「ぞうさんは何を食べましたか」

などという質問がなされます。ちなみに右の文は100文字にも満たないので、記憶で対応できるかもしれません。しかし、一般的には200〜400文字程度の長さがあります。また、長いものだと600字、あるいは1000字を超えるようなストーリー展開がなされるそうです。1000字ともなると、これは記憶していては追いつきません。ここで、必要になるのが「エピソード記憶」です。

以下に、サンプルの文と問題を載せます。実際の試験では、子どもたちは放送で流れる文を聞いて、回答することになります。子どもたちの疑似体験のつもりで、一度声に出してゆっくり目に読んでみて、その後、地の文は見ずに、後ろの問題に答えてみましょう。

（以下は、都内の小学校の入試問題を参考にしてAIで生成したものに、筆者が修正を加えたものです）

「晩ごはんのおつかい」

今日は金曜日。学校から帰ったさやかちゃんは、お母さんに頼まれて、晩ごはんのカレーに使うやさいを買いに行くことになりました。

お母さんから渡されたメモには、「じゃがいも3つ」と「玉ねぎひとつ」と書いてあります。「夕方5時には帰ってきてね」とお母さんに言われて、さやかちゃんは赤地に小さな黄色い星のマークが付いているリュックを背負って家を出ました。

家の前の道をまっすぐ進むと、最初に見えるのは、道の角にある郵便局の、大きな赤いポスト。その角を左に曲がって、2つ目の信号を渡ったところにある八百屋さんが目的地です。

道の途中で、ピアノ教室から出てきた友達のまいちゃんに会いました。まいちゃんは白いレッスンバッグを持っていて、「これから駅ビルでプリンを買うんだ」と言いました。

八百屋さんの手前で、さやかちゃんは麦わら帽をかぶった知らないおじさんに「このへんに交番ありますか？」と聞かれました。おじさんは地図を見せながら困った顔をしていました。さやかちゃんは「あの角の郵便局の反対側にありますよ」と答えると、「ありがとう、助かったよ」と言われました。

お店について買い物のメモを探すとポケットにもリュックにも入っていません。さやかちゃんは少し慌てましたが、すぐにメモの内容を思い出して、じゃがいも3つと玉ねぎをかごに入れました。

お金を払って外に出ると、空は夕焼けでほんのりピンク色に染まっていて、ビルの窓ガラスがきらきら光っていました。さやかちゃんは、「はやく帰って、カレーが食べたいな」と思いながら、帰り道を歩き始めました。（文字数：655字）

心内表象がエピソード記憶となると、いつでも思い出すことができる

【問題】

1．さやかちゃんは何を買いに出かけましたか？

2．さやかちゃんのリュックの模様は何でしたか？

3．まいちゃんのレッスンバッグは何色でしたか？

4．地図を持って道を聞いてきた人は、どんな帽子をかぶっていましたか？

5．交番はどこにありましたか？

6．帰り道、空はどんなふうに見えましたか？

さて、いかでしょうか。すべて解けましたか。

ここでの重要なポイントは、あなたがこの文を「どのように記憶したか」なのです。文を丸暗記しようとする方もいらっしゃるかもしれません。ですが、それはとても効率が悪いのです。

通常は、このような文を聞いたり読んだりすると文脈が「心内表象化」されます。自分の知っている風景、あるいは心の中で自分なりに風景を作り出します。そして、その風景を伴った物語は、まるで自分が体験したかのような「エピソード記憶」となるのです。

「エピソード記憶」とは出来事に時間や順序があり、特定の場所・場面とともに記憶されます。それは自分の経験として記憶され、思い出の形式を取るのです。

したがって、この記憶は人によって異なります。たとえば「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」という文を見聞きすると、実際にその場へ行ったことのある人はその景色を思い出すでしょうし、現地を見なくても自分の知っている雪国を想像する人もいるでしょう。

また、雪を見たことがない人は、それなりの景色を想像するはずです。このように自分の経験に照らし合わせて心内表象化が行われ、それがエピソード記憶となるのです。そして、心内表象がエピソード記憶となると、それは体験しているのと同じです。記憶しようとしなくても、心に刻まれることになるのです。そして、思い出そうと思えば、いつでも思い出すことができます。

友達のまいちゃんはこれからどこに行きますか？ そして、何を買いますか？と問われれば、あなたも即座に「駅ビル」「プリン」と頭に浮かんだのはないでしょうか。これこそが「理解」ならびに「エピソード記憶」なのです。

船津 洋

株式会社児童英語研究所

代表取締役所長