11月はリニューアル＆開業6周年祭「Evolution! FES」開催！大阪・梅田の複合商業施設「LINKS UMEDA（リンクス梅田）」は、2025年秋からの大規模リニューアルを記念し、開業6周年イベント「Evolution! FES」を2025年11月1日（土）～30日（日）に開催します。2世代を代表するモデル・タレントのゆうちゃみさんを公式アンバサダーに迎え、施設の新たな魅力を発信する多彩なキャンペーンやイベントを展開します。

LINKS UMEDAは、約1万平方メートル・226店舗の大規模リニューアルを実施



ヨドバシ建物 執行役員 関西統括 リンクス梅田 所長 五鬼上 大介さんが壇上。

LINKS UMEDAは、開業6周年を迎えました。「Evolution！」をコンセプトに、約1万平方メートル 、226店舗の大規模リニューアルを実施、「UNIQLO UMEDA」の旗艦店化をはじめ、8階レストランフロア「LINKS DINING」ファッション・ライフスタイルショップも展開、特に、「オイシイもの横丁」 では、2世代からファミリー層まで幅広い層から、平成育ちの若い世代の方々にも、馴染みやすい居酒屋ゾーンを楽しんでいただきたいと語られました。

LINKS UMEDA 「Evolution!」リニューアルアンバサダーにゆうちゃみさんが就任！

地元・大阪で、家族でも度々訪れているお気に入りのスポット、「LINKS UMEDA」という、大きい施設のアンバサダーになれて光栄です。大阪人として誇りに思い、すごく嬉しい気持ちでいっぱいです。今回のリニューアルを迎えた、地下１階にある「オイシイもの横丁」では、２４時まで飲めたりするので、お酒も大好きなので友達と行きたいです。とくに若い子たちに、いっぱい来てほしいですと語られました。

ヨドバシ建物 執行役員 関西統括 リンクス梅田 所長 五鬼上 大介さんから「特大名刺」を授与する、ゆうちゃみさん

ヨドバシ建物 執行役員 関西統括 リンクス梅田 所長 五鬼上 大介さんがゆうちゃみさんに「特大名刺」を授与されました。

会場では、「特大名刺」を授与され、ギャルピースや、かわいらしいポーズで撮影されるゆうちゃみさんの姿で和やかなムードに包まれました。

ゆうちゃみさんアンバサダー就任記念トークショー開催！

アンバサダーのゆうちゃみさんが特設ステージに登壇し、「LINKS UMEDA（リンクス梅田）」の新しい魅力や、今後の楽しみ方、アンバサダー就任への意気込みを語りました。

会場では、イベント来場者へサプライズプレゼントがあり、アンバサダーとしての名刺が配布されました。

ゆうちゃみさん、主な活動予定

館内ビジュアル出演（11/1～）

リニューアル＆開業6周年祭「Evolution! FES」の新ビジュアルに出演。館内ポスターや館内放送、サイネージ、公式SNS に登場して「進化するLINKS UMEDA」を発信

記念グッズプレゼント企画

ゆうちゃみさんのサイン入り記念グッズをプレゼント

公式SNSプレゼントキャンペーン企画

ゆうちゃみさんの直筆サイン入り写真を限定6名さまにプレゼント

LINKS UMEDA

大阪府大阪市北区大深町1-1

＜B1F＞

LINKS MARCHE Eat&Walk 9:30~22:00

オイシイもの横丁 11:00～24:00（LO.23:30）

＜1F~7F＞

10:00~21:00

＜8F＞

11:00~23:00 (LO.22:30)

＜13F＞

キャプテン翼フィールド大阪梅田 in LINKS UMEDA 8:00～24:00

THE BBQ BEACH in LINKS UMEDA 11:00~22:00