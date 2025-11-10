＜図々しい友人にイラッ＞既読スルーの謝罪は？予定変更⇒「私は受け入れられない！」【第2話まんが】
私（サエ、38歳）には高校時代から付き合い続けている4人グループがあります。私は東京、シオリ（38歳）は地元、ナオコ（38歳）は地元の隣県、トワ（38歳）は首都圏とバラバラに暮らしていますが、毎年夏の帰省時に会うのが恒例です。今年も夏の帰省に向けて4人で会う話を進めますが、トワからの返信はありません。最終的に私、シオリ、ナオコの3人で16日に会うと決めてお店の予約も済ませました。すると突然、トワから「17日なら参加できそう」と連絡がきたのです。
トワからの返信にどう返そうかと悩んでいると、3人のグループLINEにシオリとナオコから「17日でもOKだよ」とメッセージがきました。2人ともトワの返信の遅さや既読スルーの謝罪がなかったことには触れず、トワの言ってきた17日に予定を合わせる流れのようです。
これまで、トワには何度かドタキャンされたこともあります。もし今回も、私がお店に日時の変更をしたり、手間をかけて、結局トワにドタキャンされたら？ イヤだな。そう思い、私は参加を諦めることにしました。問題は断り方です。私はシオリとナオコと会うのは毎年の楽しみでもあったので、できれば今後も付き合い続けたいと思っています。
トワから突然「17日なら参加できそう」との連絡をうけ、シオリとナオコは17日でもいいと連絡してきました。
しかし私は、「なぜ既読スルーを続けていたトワに予定を合わせなければならないのか」と不満があり、ドタキャンされるかもしれないのにトワに合わせて予約を変更するのもイヤだと感じてしまいます。
夫に相談すると「会いたくないなら断れば。理由なんか言わなくてもいい」と言われました。
ただ、今後もシオリとナオコといい関係を続けていきたいと思うと、2人に悪い印象を持たれたくないので、断り方に悩んでしまいます。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
