²¦²ñÄ¹¤È¾ëÅçCBO¡Ä¡Ö»ä¤ÎÌ´¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿31Ç¯¡¡¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¤ËÂ÷¤¹¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÌ¤Íè¡Úµ¼Ô¥³¥é¥à¡Û
¡¡ºòÆü¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¿ô½½Ç¯Á°¤Î¡Ö¤¢¤ë¾ìÌÌ¡×¤òÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡1Ëç¤Î¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¡£»£±ÆÆü¤Ï1994¡ÊÊ¿À®6¡ËÇ¯12·î3Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥íÌîµå¥À¥¤¥¨¡¼¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²¦Äç¼£¤µ¤ó¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊ¬¡¦ÊÌÉÜÂçÉÕ¡Ê¸½ÌÀË¡Ë¹â¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¤ÎÆþÃÄ¤ò·è¤á¤¿¾ëÅç·ò»Ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»ÄÌ»»70ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ëÊá¼ê¤Î°ïºà¤Ï¶ðÂç¿Ê³Ø¤òÉ½ÌÀ¡£Áë¸ý¤È¤Ê¤ë¹â¹»Â¦¤â°ì´Ó¤·¤Æ¥×¥íÆþ¤êµñÈÝ¤Î»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬»ØÌ¾¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹Ã´Åö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢ÀèÇÚ¥¥ã¥Ã¥×¤Î»Ø¼¨¤Ç¥É¥é¥Õ¥ÈÁ°¤«¤éÄ¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¤Ë¤¢¤ë¾ëÅç¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¡¼¥¸¥ã¥óÅ¹¤ò±Ä¤àÉã¤Î¾¼»Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌµÂÌÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°¤«¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¡¢¥×¥í¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤ó¤è¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³¤Àé»³Àé¤Î¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¿·ÊÆµ¼Ô¤ËÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¾¼»Ê¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÖÀ¾ÆüËÜ¡Ê¿·Ê¹¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤ÏÀÎ¤«¤é±ï¤¬¤¢¤ë¤È¤è¡£¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¡Ø»ä¤ÎÌ´¡Ù¤ËºÜ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤ó¤Í¡×¡£ËÜ»æÃÏ°èÈÇ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¡£º´À¤ÊÝ»Ù¶É¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¡¢Ä¹ºêÈÇ¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤ò¤¢¤µ¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²¦¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢»°¤«¤ó²¦¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¡½¡£
¡¡Ãæ³Ø3Ç¯»þ¤Ë²¦¤µ¤ó¤«¤éÌîµå¶µ¼¼¤Ç»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢¾¼»Ê¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¿Ê³ØÍ½Äê¤«¤é°ìÅ¾¤·¤ÆÆþÃÄ¤Î±¿¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤ËÄ¾ÀÜ¡Ö½ÐÇÏ¡×¤·¤¿²¦¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸Ç¯¤Ë¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿²¦¤µ¤ó¤È¾ëÅç¤µ¤ó¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¸ì¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£»ä¤¬±¿Ì¿¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿2¿Í¤Î»ÕÄï´Ø·¸¤Ï¡¢µå»Ë¤Ë»Ä¤ë¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é31Ç¯¤Î·îÆü¤¬Î®¤ì¤¿¡£49ºÐ¤Î¾ëÅç¤µ¤ó¤ÏµåÃÄ¶¯²½¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£10·î¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤ò1°Ì¤Ç»ØÌ¾¡£DeNA¤È¤Î¶¥¹ç¤ÎËö¡¢ÃêÁª¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¡¼¥¸¥ã¥ó²°¤ÎÂ©»Ò¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë»þ¤¬Íè¤¿¡×¤ÈÅö¤¿¤ê¤¯¤¸¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê85ºÐ¡¢µåÃÄ²ñÄ¹¤Î²¦¤µ¤ó¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£³¨¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Êº´¡¹ÌÚ¤¬¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ë¡ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð²ñÄ¹¤Î¼÷Ì¿¤¬10Ç¯±ä¤Ó¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¾ëÅç¤µ¤óÎ®¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤«¤é¡¢ÎáÏÂ¤Îº£¤âÉÔÊÑ¤Î´Ø·¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡81ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¼»Ê¤µ¤ó¤ËÀèÆü¡¢»ä¤¬ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡Ö·ò»Ê¤Ï¡¢²¦¤µ¤ó¤Î¶á¤¯¤Çº£¤â»Å»ö¤Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤í¤¦¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Í¤¨¡×¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ç®¤¯¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¡Ö»ä¤ÎÌ´¡×¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë