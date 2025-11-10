■山形市のクマ情報（７日～１０日）

【画像】クマ目撃場所など

11月10日（月曜）午前7時10分頃 大字滑川地内の住宅敷地にてクマ1頭を目撃

11月9日（日曜） 午後5時00分頃 大字村木沢地内の住宅敷地にて経過時間不明のクマのフンと枝折れを確認

11月9日（日曜） 午前7時55分頃 大字滑川地内の住宅敷地にてクマ1頭を目撃

11月9日（日曜） 午前6時38分頃 大字山寺地内の住宅敷地にてクマ1頭を目撃

11月8日（土曜） 午後1時04分頃 大字山寺地内の林道にてクマ1頭を目撃

11月8日（土曜） 午前11時10分頃 大字滑川地内の住宅敷地にてクマ1頭を目撃

11月7日（金曜） 午前9時00分頃 大字新山地内の山林にてクマ1頭を目撃

11月7日（金曜） 午前7時00分頃 大字下東山地内の山林にてクマ1頭を目撃

■クマ目撃場所（滑川 10日）

■村木沢ではクマのフンや枝折れ確認（9日）

