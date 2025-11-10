インターナショナルシリーズ初優勝 浅地洋佑の勝利を支えた好調ウェッジ＆パターは？【勝者のギア】
＜マオタイ シンガポールオープン 最終日◇9日◇ザ・シンガポールアイランドCC（シンガポール）◇7295ヤード・パー72＞高額賞金がかかるアジアンツアーのインターナショナルシリーズ第8戦で、浅地洋佑がワン・ジョンフン（韓国）とのプレーオフを制し、同シリーズ初優勝を果たした。
【写真】浅地洋佑の勝利を支えた14本
2019年の日本・アジア共催大会「アジアパシフィックオープン」以来となるアジアンツアー2勝目を支えたセッティングを覗いてみた。5月の日本ツアー「中日クラウンズ」で同ツアー4勝目を挙げた際のセッティングとは、いくつか違いが見られる。まずドライバー。これまでタイトリスト『GT3』を使用してきたが、『GT2』に変更されている。昨年から植村啓太コーチに師事し、「スイング改造をしてから本当に良くなった」と語るなか、『GT3』ではスピン量が少なくなり、コントロールが難しくなってきたという。そこで、より重心が深い同モデルを投入した。シャフトのスペックも変わった。藤倉コンポジットの『ベンタスブラック』は継続使用しているが、スペックは5Xから6Xへ。コントロール重視で、シャフトを短くした分、重量をアップさせている。ベンタスブラックについて浅地は「やっぱり叩ける。緊張した場面でも振っていける。そこがお気に入り」と語り、長年の相棒として信頼を寄せている。さらに番手構成にも変化があった。5番ウッドを外し、7番ウッドをバッグに入れた。「最近の7番ウッドは飛ぶので」。5番ウッド並みの飛距離を確保しつつ、ロフト角が大きい分、操作性が高まる点が、浅地にとって理にかなっている。今週のパーオン率は82%（59/72）と高水準だったが、浅地は「120ヤード以内からのバーディ率が相当高かった」と振り返る。さらに「パッティングが好調で、今回の優勝につながった」と、活躍したクラブとしてウェッジとパターを挙げた。今年4月から使用する“RR”刻印のプロトコンセプトウェッジは、「優しい」打感がお気に入り。打点をずらして打つことが多い浅地にとって、やや大きめのヘッドサイズは安定感につながる。「（フェースの）思ったところに打てる」ところに優しさを感じているという。パターはオデッセイ『MILLED COLLECTION SIX-M』を使用。最終日の前半で見せた圧巻の5連続バーディなど、アンジュレーションのある難グリーン攻略を支えた。【浅地洋佑の優勝セッティング】1W：タイトリスト GT3（9°ベンタスブラック6X）3W：キャロウェイ パラダイム◆◆◆Ｔ（14°ベンタスブラック7X）7W：キャロウェイ エリート◆◆◆（21°ベンタスブラック8X）4UT：スリクソン ZXiU（23°N.S.PROMODUS3 SYSTEM3 TOUR125X）5I〜PW：キャロウェイ X FORGED（〃）50°：プロトコンセプトRR FORGED （〃）54°：プロトコンセプトRR FORGED （DG EXツアーイシュー）60°：プロトコンセプトRR FORGED（〃）PT：オデッセイ MILLED COLLECTION SIX-MBALL：タイトリスト プロV1
