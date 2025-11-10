【台風情報　進路予想】台風２６号　４日後には沖縄近海で熱帯低気圧に？西進から旋回して台湾・沖縄へ

発生中の台風２６号は南シナ海にあり、今後北上し、１２日から１３日にかけて台湾付近に、その後東寄りに進路を変えて沖縄近海で熱帯低気圧にかわる予想となりました。



気象庁によりますと１０日正午現在、大型の台風２６号（フォンウォン）は、南シナ海を西北西へ時速２０キロで進んでいます。



中心の気圧は９８０ヘクトパスカルで、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで、南西側１５０キロ、北東側１１０キロの暴風域を伴っています。





台風は今後、勢力を強めながら北寄りの進路をたどる見込みです。また、１２日ごろ非常に強い勢力になるとも予想されていましたが、最新の予想ではそうされていません。１１日午前０時には、強い台風に発達して北西へ時速１５キロで進む予想です。中心気圧は９６５ヘクトパスカル、最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルとなる見込みです。１１日正午には、引き続き「強い」勢力を保ち、南シナ海を北へ進む予想です。１２日午前９時には、引き続き「強い」勢力で南シナ海を北北東へ「ゆっくり」進む見込みです。１３日午前９時には、台風は勢力を弱めながら進路を北東に変え、台湾付近を時速２０キロで進む予想です。中心気圧は９８０ヘクトパスカル、最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルとなるでしょう。１４日午前９時には、沖縄本島近海で東へ時速２５キロで進む見込みで、熱帯低気圧に変わる予想です。