¡¡´Ú¹ñÇÐÍ¥¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤È¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¡ÊEXO D.O¡Ë¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÙÔÂ¤¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¡Ù¤Î²ñ¸«¤¬´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²ñ¸«¤Ë¤Ï¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤È¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¡¢¥Á¥ç¡¦¥æ¥ó¥¹¡¢¥¤¡¦¥°¥¡¥ó¥¹¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥·¥Ì´ÆÆÄ¤¬½ÐÀÊ¡£²Ð²Ö»¶¤ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ð²Ö»¶¤ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÁàºî¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¡Ù¤òºÆ²ò¼á¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¸«³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤ºá¤Ç¡Ö½ª¿È·º¡×¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¥Æ¥¸¥å¥ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤»¤¿¹õËë¥è¥Ï¥ó¤ØÉü½²¤¹¤ë¤Ù¤¯Ê³Æ®¤¹¤ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥óÊª¸ì¡£¡ØÁàºî¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¡Ù¤Ç¤â¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤¬ËÜºî¤Ç¤â¼ç¿Í¸ø¤ò¡¢¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤¬º£ºî¤Ç½é¤á¤Æ¥ô¥£¥é¥óÌò¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥¯¡¦¥·¥Ì´ÆÆÄ¤Ï¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö±Ç²èÈÇ¤Ç¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Èà°Ê³°¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ëÁ°¤«¤é¡¢¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡¢Åê»ñ¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°¦¾ð¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£º£ºî¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤ÎÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤Ï¡¢¡Ö½é¤á¤ÆÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢Â¿ºÌ¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¡¢¤½¤Î´Ø·¸À¤Ê¤É¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸«¤É¤³¤í¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¡¢¡Ø¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ÈÍß¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð±éÍýÍ³¤ò¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Æ¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢Ì´¤ò»ý¤Ä¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀÄÇ¯¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤è¤ê¤â¡¢Èà¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤ä¡¢´¶¾ð¤ò¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÓËÜ²È¤Î¥ª¡¦¥µ¥ó¥Û¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡È¥Æ¥¸¥å¥ó¤ÏÌÚ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇËÍ¤Î²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢É½¸þ¤¤Ï¾åµé»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡ÈÄ¦¹ï²È¡É¡¢Î¢¤Ç¤Ï¶§°»ö·ï¤òÀß·×¤¹¤ë°¿Í¤Î¥è¥Ï¥ó¡£¥ª¡¦¥µ¥ó¥ÛµÓËÜ²È¤Ï¡¢¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤òÅö¤Æ½ñ¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤â¤·¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ÆÃ¤Ë¶½Ì£¿¼¤¯¡¢Âç¤¬¤«¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤É¤¦±ÇÁü²½¤¹¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¥ô¥£¥é¥óÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ÂºÝ¤Ë·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢ÁÛÁüÎÏ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ÆÌòºî¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥ó¥Ç¥£¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢È±¤òÀ÷¤á¤Æ¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¹õ¤¤È±¤ËÀ÷¤á¤Æ¡Ä¡Ä¡£È±¤Î¥»¥Ã¥È¤ò4»þ´Ö¤«¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌòºî¤ê¤ÎÎ¢Â¦¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤ÎºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤¬¡¢¥Æ¥¸¥å¥ó¤È¥è¥Ï¥ó¤Î¼ê¤Ë´À°®¤ëÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥¸¥å¥ó¤ÏÀ¸Ì¿ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤·¤Ö¤È¤¯¤Æ¡¢¥´¥¥Ö¥ê¤Î¤è¤¦¤ÊÃË¡£¤¤¤¸¤á¤Æ¤â¡¢¤¤¤¸¤á¤Æ¤âÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤Ï¡Ö¥è¥Ï¥ó¤Ï¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡£ËÜÅö¤Ë»¦¤·¤Æ¤âµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î°ÅÞ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤¤¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿¡£¥Æ¥¸¥å¥ó¤ÎÌ¿¤Î²¸¿Í¤Ç¡¢Éü½²¤Ë¼ê¤òÂß¤¹¥è¥ó¥·¥¯¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¡£¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤È¤Ï±Ç²è¡Ø¥ê¥Ü¥ë¥Ð¡¼¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢Èà¤ò¿®¤¸¤Æ½Ð±é¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥É¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¥¹ÀèÇÚ¤¬¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÇÚ¤Î»£±Æ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Øµ¢¤é¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È°ú¤Î±¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·àÃæ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥¸¥å¥ó¤Î¤â¤¦°ì¿Í¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¥¦¥ó¥Ó¤ò±é¤¸¤ë¥Á¥ç¡¦¥æ¥ó¥¹¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¥é¥Ã¥¡¼¥¬¡¼¥ë¡£¡Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÆÉ¤ß¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÊÅ¸³«¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥¦¥ó¥Ó¤È¤¤¤¦Ìò¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥ó¥Ó¤Ï¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ç½ý¤Ä¤¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¤È¤²¤È¤²¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆâÌÌ¤Ï½ý¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤â¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¸¥å¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢É½¾ð¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¾ð¤ÎÎ®¤ì¤òÂç»ö¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¤¢¤¤¤Ê¤¬¤éÌò¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯ÀèÇÚ¤ä¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹ÀèÇÚ¤¬ÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¡¦¥°¥¡¥ó¥¹¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¢ÎÏ¤ÈºâÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥è¥Ï¥ó¤ÎVIP¸ÜµÒ¥É¥®¥ç¥ó¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥¤¡¦¥°¥¡¥ó¥¹¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥È¡¼¥¯¤âÀä¹¥Ä´¡£²ñ¸«ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸å¤Ë°§»¢¤ò¤·¤¿¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¤È¥Á¥ç¡¦¥æ¥ó¥¹¤¬¡Ö¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤ÎÂ¸ºß¤¬½Ð±éÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¤½¤½¤¯¤µ¤È¥Þ¥¤¥¯¤ò¼è¤ê¡ÖÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¡Ä¡Ä¡£ËÍ¤â¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤µ¤ó¤È¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸å½Ð¤·È¯¸À¡ªMC¤Ë¡Ö¤â¤¦ÃÙ¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¡¢¤¿¤¸¤¿¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç²ñ¾ì¤ò²¹¤á¤¿¡£¡ÖÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¡¢¥É¥®¥ç¥ó¤Î¥²¥¹¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢ÂæËÜ¤ËÂÃ¤òÅÇ¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬ÂæËÜ¤òÆÉ¤àÅÙ¤Ë´¶¤¸¤¿ÉÔ²÷´¶¤ò¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò²Ã¤¨¤ÆÌòºî¤ê¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤È¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç²¿ÅÙ¤â¶¦±é¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯Ãç¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥±¥ß¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÃç¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾ì¤Ç²ñ¤¦¤Î¤Ï¾È¤ì¤¯¤µ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç°ì½ï¤Ë±éµ»¤ò¤¹¤ë¤È¤È¤Æ¤â¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤À¤è¤Ê¡©¡×¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½¸Ãæ¤·¤Æ±éµ»¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤ÆÂ¿¤¯¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤¬¿Í¡¹¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¡Ö¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤µ¤ó¤È¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È±éµ»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ë¤ÏÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Î¥±¥ß¤Ï¡¢1²¯ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥É¥®¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¼«ÂÎ¤¬¤à¤«¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¥É¥®¥ç¥ó¤òÁþ¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾È¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯±éµ»¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤ÏÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤â¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¡£¥Ñ¥¯¡¦¥·¥Ì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Î×¾ì´¶¤ò³è¤«¤½¤¦¤È¡¢¥«¥á¥é¤Î¼ïÎà¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤¬¿È¤òÄò¤·¤Æ±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê±ÇÁü¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤´¤È¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¤È¡¢¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤Ï¡ÖÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢±é¤¸¤ëËÍ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤È¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥ó¤´¤È¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤Ï¡Ö¥è¥Ï¥ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤¤¤«¤ËÀ¨»´¤Ë»Ä¹ó¤Ë¡¢ÁÇÁá¤¯¤¢¤ä¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ2¿Í¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÂÐ·è¤Ë´üÂÔ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢°ì¿Í¤º¤ÄºîÉÊ¤ò¥Ï¥ó¥°¥ë4Ê¸»ú¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Ñ¥¯¡¦¥·¥Ì´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅ·²¼ÌµÅ¨¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¥Æ¥¸¥å¥ó¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë¥è¥Ï¥ó¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£Å·²¼ÌµÅ¨¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¡×¡Ê¥Á¥ç¡¦¥æ¥ó¥¹¡Ë¡Ö¶½Ì£ÄÅ¡¹¡×¡Ê¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡Ë¡Ö´üÂÔ½¼Â¡×¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¡Ë¡ÖË½É÷¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ê¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¡Ë¤È²óÅú¤·¤Æ¹Ô¤¯Ãæ¡¢¥È¥ê¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¤¡¦¥°¥¡¥ó¥¹¡£¡Öº£¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤óÅÐÏ¿¡×¤È²óÅú¡£¡Öº£ºî¤ò°ìÅÙ¸«»Ï¤á¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¼«Á³È¯À¸Åª¤Ë²ñ¾ì¤«¤éÇï¼ê¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDisney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¹¥¿¡¼¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£¡ÊÁ´12ÏÃ¡¿4ÏÃ°ìµóÇÛ¿®¡¢°Ê¹ßËè½µ¿åÍË2ÏÃÇÛ¿®¡Ë
